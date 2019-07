Ntt Data Italia aggiunge una “X” alle proprie attività La società italiana, parte del gruppo mondiale di consulenza e servizi IT, inaugura al suo interno la divisione Ntt Data X: qui si svilupperanno idee, prodotti e soluzioni nuove. Pubblicato il 04 luglio 2019 da Redazione

La lettera X esprime un’incognita matematica e più in generale l’idea di qualcosa di non definito, ma in campo tecnologico riassume anche i concetti di ricerca e sviluppo, innovazione, scommessa per il futuro. Ce lo insegna “X”, la divisione R&S più innovativa del gruppo Alphabet, un laboratorio in cui si immaginano e si testano i progetti ancora segreti o quasi segreti di Google. La stessa lettera dell’alfabeto è stata scelta anche da Ntt Data Italia, il ramo tricolore del gruppo multinazionale Ntt Data (un colosso della consulenza e dei servizi It, presente in una cinquantina di Paesi), per etichettare una neonata struttura organizzativa interna, dedicata allo sviluppo di soluzioni e progetti innovativi. L’Italia è, per la multinazionale, il primo Paese in cui l’iniziativa è stata lanciata, con gli obiettivi dichiarati di “incubare nuove idee e conquistare mercati alternativi”.

In una prima fase, la direzione di Ntt Data X è stata affidata ad interim all’amministratore delegato, Walter Ruffinoni. Questa struttura “si porrà come fattore distintivo rispetto alla concorrenza, contribuirà a rafforzare la nostra offerta sul mercato e sarà fonte di ricavi ad alta profittabilità per sostenere la nostra crescita futura”, ha commentato Ruffinoni. “Grazie a Ntt Data X ci aspettiamo di rispondere più velocemente ai bisogni strategici dei nostri clienti”.

Il primo progetto di Ntt Data X riguarda lo sviluppo di prodotti integrati in soluzioni all’interno dell’ecosistema dei servizi dell’azienda: il compito sarà affidato a una nuova divisione interna, Product Solution, guidata da Mario Tomasi.

Mario Tomasi, responsabile della divisione Ntt Data X

Già in Ntt Data Italia, e con alle spalle ruoli di vertice in Poste Italiane, Prysmian e Bain & Company, il manager vanta un’ampia esperienza nel campo della ingegnerizzazione e industrializzazione dei prodotti. Più precisamente, ha spiegato la società, la divisione ha l’obiettivo di “pensare, ingegnerizzare e sviluppare prodotti e soluzioni che rispondono a specifici bisogni dei clienti abilitando nuovi modelli di business”.