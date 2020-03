Nuova nomina “tecnica” in Nutanix per spingere le vendite James Karuttykaran è stato nominato senior director systems engineering per il Sud Europa e l’Africa Nord Occidentale, ruolo nel quale guiderà un team multidisciplinare che copre anche il mercato italiano. Pubblicato il 16 marzo 2020 da Redazione

Nutanix alimenta la propria strategia di crescita con una nuova nomina, per un ruolo trasversale al settore prevendita e al supporto al canale. La società di San Jose, specializzata in soluzioni di infrastruttura iperconvergente, ha scelto James Karuttykaran come suo nuovo senior director systems engineering per il Sud Europa e l’Africa Nord Occidentale: gestirà un team multidisciplinare che copre in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera e Marocco con funzioni di supporto per clienti finali e rivenditori.

In altre parole, i suoi compiti saranno quello di aiutare i team di prevendita a sviluppare competenze tecniche e quello di offrire supporto ai partner tecnologici, ai rivenditori e ai clienti aziendali. Karuttykaran risponde direttamente a Sylvain Siou, vice president, systems engineering di Nutanix per la regione Emea

Dopo una formazione in elettronica e informatica industriale presso l’Università di Cergy Pontoise, Karuttykaran ha frequentato un corso di informatica del Cfa Léonard de Vinci presso Veritas Software, azienda in cui è successivamente entrato nel 2003 come technical support engineer. Ha poi lavorato nella sede francese di Vmware (dal 2009 al 2013) e infine in Hitachi Data Systems, sempre in Francia e come specialista delle soluzioni convergenti di Vmware.

Il suo ingresso in Nutanix in qualità di tecnico prevendita risale a sei anni fa, contestualmente all’apertura della sede francese dell’azienda. In seguito ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino a diventare in poco tempo director systems engineering per il Sud Europa, posizione che ha ricoperto fino a questa sua ultima promozione.

"Questa nomina vuole riconoscere il costante impegno di James nei confronti di Nutanix sin dal suo ingresso in azienda sei anni fa”, ha dichiarato Sylvain Siou, vice president, systems engineering Emea di Nutanix. “È stato uno dei primi quattro dipendenti assunti in Europa e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di Nutanix in Francia e in tutto il Sud Europa. James è un leader appassionato, creativo e agile”.