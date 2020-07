Nuova partnership tra Ricoh Italia e Aruba Enterprise La sinergia tra le due aziende apre, per la prima nuovi scenari legati all’innovazione tecnologica e ai servizi cloud-based, e per la seconda ulteriori prospettive di business. Pubblicato il 20 luglio 2020 da Redazione

Le aziende di tutte le dimensioni, che vogliono intraprendere o potenziare il percorso verso la digital transformation, possono ora contare sulle soluzioni cloud di Aruba Enterprise messe a disposizione anche nel portfolio di Ricoh Italia. La proposta include servizi sia standard che personalizzabili sulla base delle specifiche richieste. Questo grazie a una partnership tra le due aziende.

La collaborazione consente a Ricoh Italia di raggiungere un bacino clienti ancora più vasto con soluzioni sempre più mirate, adottando e sfruttando tutte le potenzialità delle soluzioni cloud di Aruba che, a sua volta, può ulteriormente ampliare i propri scenari di business.

Il portfolio delle soluzioni cloud consolidato nell’offerta di Aruba è quindi proposto da Ricoh Italia ai propri clienti e comprende numerosi servizi, che vanno dal Cloud Backup alle soluzioni di disaster recovery-as-a-service, dalla colocation al private cloud. Grazie alla sinergia con la divisione Enterprise e la capacità di realizzare soluzioni su misura, l’azienda nipponica è ora in grado di sviluppare infrastrutture complesse, che necessitano, per esempio, di requisiti di compliance specifici, dettati dal Gdpr o da altre normative. Ricoh si occupa di tutti gli aspetti del progetto: dal design della soluzione all’implementazione, al monitoraggio e gestione anche da remoto, grazie al Service Operation Center europeo.

“Vogliamo essere per i nostri clienti un partner capace di offrire elevati standard di qualità con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico delle infrastrutture”, afferma Alberto Giacometti, Head of IT Services Line of Business di Ricoh Italia. “Scegliamo di collaborare con aziende che condividano la nostra stessa visione: l’offerta di Aruba Enterprise può contare su certificazioni in materia di sicurezza e continuità del servizio, tra cui Ansi/Tia 942-B, Iso 9001 e 27001, oltre che su certificazioni ambientali come Iso 14001 in un’ottica di green data center”.