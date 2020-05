Nuova tastiera e più potenza per i nuovi MacBook Pro 13 Apple ha recepito il messaggio e prima del previsto ha aggiornato il suo portatile da 13” integrando la tastiera Magic Keyboard. Disponibili anche configurazioni con gli iCore di decima generazione. Pubblicato il 05 maggio 2020 da Redazione

Buone notizie per gli appassionati della Mela e soprattutto per chi aspettava questo momento per cambiare il proprio MacBook Pro da 13 pollici: la tastiera è cambiata e nella nuova versione è stata integrata la Magic Keyboard, prima introdotta su MacBook Pro 16" e poi aggiunta a marzo su MacBook Air: Le configurazioni standard hanno il doppio dello spazio di archiviazione e sono disponibili modelli con processori di decima generazione.

La precedente tastiera era stata definita da molti utenti un po’ scomoda e con qualche problema nella battitura, dovuti anche ai tasti con una corsa di soli 0,7 mm. La nuova Magic Keyboard ha tasti con meccanismo a forbice ridisegnato ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo più comodo e stabile. Offre inoltre tasti freccia a T capovolta, che sono più facili da trovare, e un tasto Esc fisico oltre a Touch Bar e Touch ID.

Oltre alla tastiera, l’aggiornamento principale riguarda i processori. I MacBook Pro 13” sono disponibili anche con gli Intel quad-core di decima generazione con Turbo Boost fino a 4,1 GHz. La nuova gamma vanta anche prestazioni migliorate fino all'80% per l’editing video 4K, rendering più veloci e giochi più fluidi rispetto alla generazione precedente, grazie alla presenza della recente Intel Iris Plus. La nuova scheda grafica permette anche di collegare un Pro Display XDR con piena risoluzione 6K.

Lo spazio di archiviazione è stato raddoppiato rispetto alla generazione precedente e nelle versioni preconfigurate va da 256 GB fino a 1 terabyte. E per i professionisti che hanno bisogno di ancora più spazio per le loro grandi librerie fotografiche e i progetti video, il MacBook Pro 13" può essere configurato con un’unità Ssd fino a 4 terabyte. Alcuni modelli hanno 16 GB di memoria, ma per la prima volta è possibile ampliarla fino a 32 gigabyte. Il sistema operativo è per tutti macOS Catalina.

I prezzi partono da 1.529 euro per una configurazione con Intel Core i5 di ottava generazione, 8 GB di memoria e Ssd da 256 gigabyte. Ma per avere un processore di decima generazione - Core i5 a 2 GHz - con 16 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione, bisogna spendere 2.229 euro. Si arriva a 2.479 euro nel modello con Ssd da 1 terabyte.