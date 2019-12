Nuove competenze per lavorare: c’è un cauto ottimismo Una ricerca sponsorizzata da Ricoh e condotta su tremila dipendenti d’azienda europei svela che tre su quattro si sentono pronti ad affrontare le trasformazioni del prossimo decennio. Pubblicato il 04 dicembre 2019 da Redazione

Quello del digital skill gap, la lacuna di competenze digitali, è un problema noto nelle aziende europee (e italiane) e alle istituzioni, un problema affrontato fra l’altro anche dal World Economic Forum più volte negli ultimi anni. La trasformazione digitale sta creando l’esigenza di nuovo sapere teorico e pratico, più o meno tecnico, ma quanto siamo preparati a gestire questo fenomeno? La ricerca “The Future of Work” sponsorizzata da Ricoh e condotta da Arup coinvolgendo oltre tremila dipendenti d’azienda europei, fa intravedere la prospettiva di un futuro abbastanza roseo. A patto, però, che le aziende si impegnino a fare la loro parte.

La maggior parte degli intervistati, il 61%, crede che le nuove tecnologie (si pensi al cloud, ai dispositivi mobili, alle soluzioni di collaborazione e comunicazione da remoto) abbiano un impatto positivo sugli ambienti di lavoro si stia rivelando positivo, consentendo maggiore flessibilità e migliorando la collaborazione. Una percentuale ancor più alta di lavoratori, il 77%, ritiene di possedere le competenze e le abilità necessarie per riuscire a stare al passo con la trasformazione degli ambienti di lavoro nel lungo periodo, cioè da qui a dieci anni.

Innegabilmente, tuttavia, sarà necessario allargare e aggiornare le attuali competenze con attività di formazione. Robotica e intelligenza artificiale, per fare soltanto un paio di esempi, hanno appena cominciato a mostrare le loro potenzialità: da qui ai prossimi anni creeranno nuove dinamiche, nuovi processi di lavoro sempre più digitalizzati e automatizzati. I professionisti dovranno adeguarsi. Oggi come oggi, si diceva, c’è un certo ottimismo: l’81% degli intervistati ha detto di aspettarsi che sia l’azienda a fornire la formazione e gli strumenti necessari per consentire loro di stare al passo con l’evoluzione tecnologica.

“L’innovazione procede ad una velocità senza precedenti e questa tendenza è destinata a proseguire nei prossimi anni”, ha commentato David Mills, Ceo di Ricoh Europe. “Le tecnologie continueranno a trasformare il modo in cui le persone lavorano, eliminando attività ripetitive e spostando l'attenzione su processi a valore. Le aziende di successo sono quelle che pongono collaborazione e flessibilità al centro di tutto”.