Nuovo Ceo per A10 Networks, Dhrupad Trivedi Il fondatore Lee Chen lascia il ruolo ricoperto fin dal 2004, ma assisterà l’azienda nelle fasi di transizione. Pubblicato il 12 dicembre 2019 da Redazione

A10 Networks, società statunitense fornitrice di hardware e software per la application delivery, è a un punto di svolta: non sarà più guidata da Lee Chen, l’ingegnere e imprenditore che nel 2004 fondò l’azienda, per poi assumere la doppia carica di presidente e chief executive officer. Ora il timone passa a Dhrupad Trivedi, già Cto di Belden (un fornitore di soluzioni di cablaggio e sistemi di connettività) e vicepresidente esecutivo di di Tripwar (azienda di software di sicurezza informatica del gruppo Belden).

Nel suo curriculum ci sono gli studi compiuti all’Università di Mumbai e alla University of Alabama, poi 13 anni di lavoro in JDS Uniphase Corporation e in seguito il passaggio a ruoli di responsabilità all’interno di Belden. Trivedi entra ora in A10 Networks per assumere l’incarico di Ceo e portare avanti il lavoro di Lee Chen. Quest’ultimo manterrà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a prestare supporto nel periodo della transizione.

“Sono onorato ed entusiasta di entrare in A10 come Ceo per supportare lo sviluppo dell’azienda, fornendo ai clienti tecnologie all'avanguardia in termini di affidabilità, sicurezza e disponibilità”, ha dichiarato Trivedi. “Sono felice di collaborare con il nostro Board Director per massimizzare il valore per gli azionisti. Lee e il team di A10 hanno consolidato un’ottima reputazione come leader di soluzioni ad alte prestazioni in molteplici mercati, assicurandoci un vantaggio per i prossimi sviluppi”.