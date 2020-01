Nuovo chief technology officer per Veeam Software, è Danny Allan L’azienda svizzera specializzata in backup e availability ha incaricato il suo senior vice president per le strategie di prodotto, Danny Allan, di assumere anche il ruolo di Cto. Pubblicato il 07 gennaio 2020 da Redazione

Veeam Software annuncia il suo nuovo chief technology officer: è Danny Allan, manager entrato nel 2017 nell’azienda svizzera specializzata in soluzioni di backup e availability, e finora impegnato nel ruolo di senior vice president per le strategie di prodotto. Allan mantere ora questa carica, affiancandola però a quella più prestigiosa di Cto. Il manager, di ventennale esperienza nel campo Ict, ha già ricoperto in passato questo ruolo all’interno di un’altra società, Desktone, una software house di soluzioni di hosted desktop acquisita da Vmware nel 2013.

In precedenza, Allan aveva lavorato per Ibm in qualità di direttore della divisione Security Research e di membro del Security Architecture Board. Il manager è anche titolare di numerosi brevetti software nel campo del cloud e della sicurezza.

“Danny ha avuto un impatto significativo sulla vision e direzione strategica di Veeam fin dal suo ingresso in azienda nei primi mesi del 2017, ed è stato fondamentale per il consolidamento della nostra leadership di mercato”, ha commentato Ratmir Timashev, cofondatore ed executive vice president Sales & Marketing di Veeam. “Poiché i clienti cercano di favorire l'agilità aziendale e sfruttare la potenza dei loro dati, Veeam deve continuare a innovare e sotto la guida di Danny sono certo che accelereremo la nostra crescita organizzativa passando alla prossima fase”.

Guidata in Italia dal country manager Albert Zammar, Veeam è specializzata in soluzioni di backup, replica dei dati e availability. L’azienda annovera nel mondo circa 365mila clienti e 24.500 partner di canale.