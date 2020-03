Nuovo presidente per Rubrik, Dan Rogers, ex di ServiceNow Il manager si occuperà di definire la strategia di prodotto e di marketing e di accelerare la crescita dell’azienda specializzata in soluzioni di backup e gestione dei dati. Pubblicato il 12 marzo 2020 da Redazione

Rubrik, società californiana specializzata in soluzioni di backup, recovery e gestione dei dati on premise e nel cloud, ha nominato il suo nuovo presidente: è Dan Rogers, manager che vanta in curriculum precedenti esperienze in Amazon Web Service, Salesforce e Microsoft. Il suo ultimo incarico lavorativo è stato però in Servicenow, società in cui per quattro anni è stato chief marketing officer, occupandosi delle strategie di lancio dei nuovi prodotti, di marketing, vendite e relazioni con i clienti.

Ora Rogers trasferirà queste competenze in Rubrik, riportando direttamente al Ceo e cofondatore dell’azienda, Bipul Sinha. Tra i compiti del nuovo entrato ci sarà quello di definire nuove strategie di prodotto e di marketing e quello, più generale, di contribuire alla crescita del giro d’affari. A tal proposito, Rogers lavorerà a stretto contatto con il chief revenue officer, Brett Shirk.

“Dan ha aiutato con successo alcune delle aziende più competitive nell’ecosistema cloud, tra cui Microsoft, Salesforce, Amazon Web Services e ServiceNow, a incrementare il proprio business e accelerare la propria crescita”, ha commentato Bipul Sinha. “L’aggiunta di Dan al team di leadership rafforzerà la nostra abilità di scalare velocemente e di capitalizzare il momento di crescita che stiamo vivendo”.

Domiciliata a Palo Alto, in Silicon Valley, Rubrik conta attualmente oltre 2.500 clienti, fra aziende private ed enti pubblici. Nel giugno del 2019 l’azienda ha chiuso un round di finanziamento da 261 milioni di dollari, portando a 3,3 miliardi di dollari la sua valutazione sul mercato.