Nuovo rinvio per Windows 10X: si vedrà nella primavera 2021 Dopo aver annunciato l'arrivo, entro fine anno, della versione per scherno singolo, l'azienda ha spostato il rilascio al prossimo anno. Per quella dedicata ai dual screen si dovrà aspettare il 2022. Pubblicato il 21 luglio 2020

Microsoft non ha ancora comunicato ufficialmente una nuova data di rilascio per Windows 10X, dopo aver annunciato lo scorso maggio che stavano cambiando i piani e avrebbe reso disponibile, entro la fine dell’anno, una versione per dispositivi a schermo singolo. Sembrerebbe, tuttavia, che le cose siano cambiate: per quest’anno niente di fatto e bisognerà aspettare la primavera del 2021 per una prima versione commerciale. E addirittura il 2022 per quella dedicata ai device a doppio schermo.

Windows 10X, nome in codice Lite/Santorini, non è un nuovo sistema operativo. È una variante di Windows 10 “semplificata” e con una nuova interfaccia più semplice. Annunciato a ottobre 2019, era stato presentato come specifico per dispositivi dal form factor innovativo, ovvero con schermi pieghevoli dual screen, come il Surface Neo, che quest’anno non si vedrà e forse arriverà sul mercato nel 2021.

La prima versione di Windows 10X non includerà il supporto per le app Win32, che girano in container, come originariamente previsto, anche se sembrerebbe che possa farlo dal 2022. Nel frattempo il sistema operativo potrà eseguire solo la Universal Windows Platform (Uwp) e le app web. Zac Bowden di Windows Central ritiene che Microsoft conti sul suo nuovo servizio di virtualizzazione Cloud PC per fornire quello di cui si ha bisogno per accedere alle app Win32. Si presume che questa scelta sia dovuta, non solo a causa del sovraccarico di risorse e potenza, ma perché l’azienda ha avuto problemi con le prestazioni delle app Win32 su 10X.

A partire dal 2021, Microsoft potrebbe decidere di rilasciare un aggiornamento annuale delle funzionalità per Windows 10: questo per dare più spazio allo sviluppo di Windows 10X. Se questo fosse confermato, significherebbe che l’azienda rilascerà versioni di Windows 10X nella prima metà dell’anno (primavera) e nuovi aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 nel secondo semestre (autunno).