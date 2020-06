Nuovo update di Windows 10 e nuovi problemi con le stampanti Gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, rilasciati pochi giorni fa, creano difficoltà con le periferiche di stampa, in particolare con alcuni modelli di Brother, Canon, Hp, Panasonic e Ricoh. Pubblicato il 15 giugno 2020 da Redazione

Gli ultimi aggiornamenti per Windows 10 - i pacchetti KB4560960 e KB4557957 - aumentano la sicurezza della piattaforma, ma sfortunatamente si portano dietro dei bug, che rendono impossibile la stampa. Sono stati rilasciati il 9 giugno e, non appena installati, gli utenti hanno cominciato subito ad avere problemi nello stampare i documenti. Questi riguardano vari modelli di stampanti Brother, Canon, Hp, Panasonic e Ricoh. Alcuni utenti hanno persino riferito di non essere in grado di stampare file, come i PDF.

Microsoft ha pubblicato una nota in cui ammette che l'aggiornamento KB4557957 potrebbe rendere impossibile la stampa di determinate stampanti. Il gigante della tecnologia avverte gli utenti che "lo spooler [p] rint potrebbe dare errori o chiudersi inaspettatamente quando si tenta di stampare e nessun output arrivare dalla stampante interessata". Infine, ammette che il problema "potrebbe interessare anche le stampanti basate su software, ad esempio la stampa su PDF".

La società sta ancora lavorando a un fix e promette di fornire ulteriori informazioni quando ne distribuirà uno. Per ora, gli utenti interessati dovranno sostituire il driver della propria stampante o disinstallare gli aggiornamenti di giugno di Windows 10. Chi seguirà quest'ultima strada sostanzialmente rinuncerà anche a molti update che riguardano la sicurezza. A causa della pandemia da Covid-19, Microsoft ha sospeso gli aggiornamenti non relativi alla sicurezza, in modo da potersi concentrare su quelli più importanti.