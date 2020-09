Nutanix e Microsoft insieme per una perfetta esperienza ibrida Grazie alla nuova partnership verranno sviluppati nodi Nutanix su Azure per supportare Nutanix Cluster e i relativi servizi. Le due aziende collaboreranno per offrire un’esperienza trasparente in termini di acquisto e supporto. Pubblicato il 14 settembre 2020 da Redazione

Nutanix ha annunciato una nuova partnership con Microsoft. L’obiettivo è quello di offrire congiuntamente una soluzione ibrida per una mobilità coerente di applicazioni, dati e licenze, oltre alla gestione unificata in tutti gli ambienti on-premises e Azure.

La collaborazione includerà lo sviluppo di nodi Nutanix su Azure per supportare Nutanix Clusters e i relativi servizi. I clienti che eseguono carichi di lavoro tramite Nutanix Clusters su Azure potranno sfruttare i vantaggi di Azure Hybrid e degli aggiornamenti di sicurezza estesa per migliorare costi, sicurezza ed efficienza. Le istanze Azure potranno essere implementate e gestite dall’interfaccia di Nutanix, ricorrendo così a strumenti e pratiche operative coerenti tra i cloud. Ancora più importante, i clienti potranno eseguire carichi di lavoro ibridi in modo trasparente tra cloud privati e pubblici senza dover riprogettare le proprie applicazioni.

Microsoft e Nutanix collaboreranno anche per offrire un’esperienza trasparente in termini di acquisto e supporto. I clienti di Microsoft Azure potranno utilizzare i loro credit Azure esistenti, come parte di Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC), per acquistare il software Nutanix; a loro volta, i clienti potranno trasferire le loro attuali licenze a Nutanix Clusters su Azure o usufruire di un consumo on-demand del software Nutanix attraverso il Marketplace Azure, permettendo un passaggio fluido tra cloud privati e pubblici in Azure.