Nutanix Karbon 2.1: gestione semplificata degli ambienti Kubernetes Dopo il recente annuncio di Karbon 2.0, l’azienda ne presenta l’evoluzione che offre integrazione con la soluzione di rete Calico, funzionalità Csi innovative e Api migliorate. Pubblicato il 04 agosto 2020 da Redazione

Nutanix, dopo il recente annuncio di Karbon 2.0, presenta Karbon 2.1: questa nuova versione risponde a due delle sfide più complesse di Kubernetes, ovvero il networking e lo storage. Connettere alla rete i pod Kubernetes e renderli accessibili ad altri servizi o reti esterne può risultare difficile e richiede l’utilizzo di reti overlay e Network Address Translation (Nat). Su larga scala, questo può diventare estremamente complesso. Molte aziende cloud-native, alla ricerca di una soluzione di rete per container, in grado di fornire un’esperienza coerente così come funzionalità applicabili a diversi ambienti Kubernetes, hanno scelto Calico.

Questa soluzione combina funzionalità di networking flessibili con l’applicazione pervasiva delle policy di sicurezza, per fornire una soluzione con prestazioni native a livello del kernel Linux e scalabilità cloud-native. Calico è diventato lo standard di riferimento nell’ambito delle tecnologie di rete open-source Kubernetes, oltre a essere richiesto da gran parte dei clienti Nutanix, che utilizzano Karbon. Ecco perché la versione 2.1, lo integra.

Grazie all’integrazione con Calico, gli utenti Karbon possono beneficiare di funzionalità di networking Kubernetes semplificate e basate su strumenti nativi che forniscono un throughput migliore rispetto a Flannel o a un plug-in di rete overlay-based. Poiché Calico sfrutta strumenti standard e i più conosciuti protocolli di rete, il rilevamento e la risoluzione di problemi risulta estremamente semplice sia per gli amministratori di rete che di sistema.

L’integrazione della funzionalità Container Storage Interface (Csi) nell’interfaccia Csi (inclusa in Karbon) permette agli utenti di beneficiare appieno della tecnologia di clonazione di Nutanix. Con Karbon 2.1 gli utenti possono utilizzare i loro strumenti e portali preferiti anche per l’esecuzione dei flussi di lavoro Karbon. I cluster Kubernetes possono essere creati in modalità self-service attraverso Nutanix Calm, ServiceNow o qualsiasi altro portale che può effettuare chiamate Api. Attraverso le Api ampliate di Karbon, gli utenti possono fornire cluster Kubernetes on-demand (per sviluppatore, per progetto e così via), e automatizzare la raccolta di file kubeconfig per un determinato cluster.