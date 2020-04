Nutanix si allea con Udacity per la formazione sul cloud ibrido Grazie alla piattaforma di e-learning, i professionisti IT potranno ampliare le loro competenze nella gestione di soluzioni in cloud miste. Per questo progetto, Nutanix offre 5.000 borse di studio. Pubblicato il 17 aprile 2020 da Redazione

Il cloud ibrido guadagna sempre maggiori consensi in ambito aziendale, un po’ per scelta consapevole, un po’ per necessità. La sua gestione può però rivelarsi complessa. Per orientarsi su questo tema e soprattutto per imparare a ottimizzare le risorse, Nutanix e Udacity hanno messo a punto un percorso formativo rapido in tecnologia per il cloud ibrido battezzato Nanodegree Program. Il programma fornirà opportunità di formazione nelle tecnologie cloud emergenti, con la tecnica dell’e-learning. Inoltre, nell’ambito della collaborazione, Nutanix sosterrà cinquemila borse di studio per permettere ai professionisti IT di ampliare le proprie competenze.

Secondo un recente studio realizzato da Nutanix, l’Enterprise Cloud Index, il cloud ibrido è il modello operativo IT ideale per l’85% degli intervistati. Tuttavia, il 32% segnala una mancanza di competenze interne. Per colmare questa carenza, Udacity e Nutanix hanno sviluppato un corso incentrato sulla moderna infrastruttura di cloud privato e sulla progettazione di applicazioni ibride. I candidati ideali sono coloro che gestiscono applicazioni aziendali tradizionali, infrastrutture legacy o applicazioni native cloud su infrastrutture cloud pubbliche.

"Uno degli obiettivi principali di Nutanix è far sì che i professionisti esperti nella tecnologia cloud siano sempre aggiornati e al passo con l'innovazione in quest'area in via di sviluppo", ha dichiarato Wendy M. Pfeiffer, CIO di Nutanix. "Siamo entusiasti della collaborazione con Udacity che ha portato alla creazione di questo programma Nanodegree dedicato all’Hybrid Cloud e ci ha permesso di aprire le porte a migliaia di professionisti del cloud attraverso questo programma di borse di studio".

Il programma Nanodegree Hybrid Cloud si focalizzerà su quattro aree tematiche: La moderna infrastruttura di cloud privato; Progettazione di applicazioni di cloud ibrido; Automatizzazione del cloud privato; e Progettazione di un’infrastruttura cloud ibrida. Ulteriori informazioni sul programma Nanodegree Hybrid Cloud e sulle borse di studio sono disponibili a questo link.