Nuvias Group distribuisce le soluzioni per reti “intelligenti” di Mist L’offerta di Mist Systems, società recentemente acquisita da Juniper Networks, entra nel catalogo del distributore attivo nella regione Emea. Pubblicato il 23 luglio 2019

Juniper Networks trova un nuovo canale commerciale per la più recente aggiunta al proprio portfolio: le soluzioni per le reti wireless della linea Mist Systems, entrate nell’offerta in seguito alla recente acquisizione dell’omonima azienda, saranno distribuite Nuvias Group. Quest’ultimo è per ora l’unico operatore a proporre nell’area Emea l’intero portfolio di Juniper, incluse le soluzioni Mist Systems.

Nato nel 2016, Nuvias Group è un distributore di soluzioni informatiche attivo nella regione Emea. Le altre soluzioni di Juniper Networks facevano già parte del catalogo, mentre l’aggiunta di quelle a marchio Mist Systems è stata fatta ora. “Siamo lieti di aggiungere Mist al nostro portfolio”, ha commentato Paul Eccleston, executive chairman di Nuvias Group. “Nella nostra strategia è fondamentale fornire ai partner di canale soluzioni tecnologiche all’avanguardia che rispondano alle loro reali necessità di business. I sistemi basati su Intelligenza Artificiale sono tra i principali focus del nostro business, poiché garantiscono grande efficienza e migliorano la produttività”.

Al centro dell’offerta di Mist c’è una piattaforma per reti wireless Lan “intelligenti”: basata su un’architettura cloud a microservizi, permette di gestire e automatizzare le reti tramite access point e un “motore di intelligenza artificiale”, così lo definisce l’azienda. La Learning Wireless Lan permette di monitorare e misurare l’affidabilità del Wi-Fi (e dunque la qualità della user experience), sostituendo di fatto le operazioni manuali che normalmente portano via tempo al personale IT.

Il Virtual Network Assistant è, invece, un programma di assistenza virtuale interrogabile tramite query (formulata in linguaggio naturale) e con funzioni di help desk, utile a risolvere gli eventuali problemi della rete Wi-Fi. Mist può anche integrare le reti Wi-Fi aziendali con la tecnologia Bluetooth Low Energy (Ble) e con le reti IoT, per offrire servizi wireless localizzati e personalizzati senza impiego di dispositivi beacon.