OpticSlim 2610, il mini scanner di Plustek azzera le complicazioni
Pubblicato il 05 novembre 2019

Non tutte le aziende hanno bisogno di scanner di grandi dimensioni, dotati delle ultimissime specifiche ma anche costosi e ingombranti. Un “mini scanner” come il nuovo OpticSlim 2610 di Plustek potrebbe essere la soluzione ideale per chi abbia a disposizione piccoli spazi e piccoli budget: si tratta, infatti, di uno scanner piano di formato A4 che pesa solo 1,4 chili e che richiede una spesa di 79 euro. Oltre al formato compatto (3,3 centimetri di spessore), il fatto di poter essere alimentato via Usb permette di posizionare questo oggetto su una scrivania o su un piano, collegandolo a un computer e spostandolo all’occorrenza.

Nonostante queste caratteristiche entry-level, OpticSlim 2610 può acquisire documenti a colori con una risoluzione ottica di 1.200 dpi a 48-bit e, grazie alla particolare progettazione del suo coperchio, è in grado di effettuare agilmente anche la scansione di libri e documenti di elevato spessore.

Per eseguire le principali operazioni di routine è sufficiente premere un pulsante: schiacciando uno dei cinque tasti fisici posizionati sullo scanner si attivano, con un solo gesto, le funzionalità di copia, conversione OCR, invio di email, generazione di file Pdf. Il quinto pulsante è personalizzabile, cioè attiva un’operazione configurata dall’utente attraverso il software Plustek DocAction (supportato su Windows e macOS). Lo scanner include una sorgente luminosa a Led e non necessita di preriscaldamento.