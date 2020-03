Oracle batte le stime, l’Erp in cloud è il protagonista La società di Redwood nel trimestre terminato a fine febbraio ha ottenuto 9,80 miliardi di dollari di ricavi, crescendo del 2% anno su anno. Servizi cloud e supporto licenze crescono più della media. Pubblicato il 13 marzo 2020 da Redazione

Oracle cresce ancora e il suo Erp in cloud si conferma il segmento d’offerta in più rapida ascesa. Nei risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2020, chiuso a fine febbraio, i numeri confermano e per certi versi migliorano le tendenze emerse nel quarter precedente, nonché surclassano alcune delle stime tracciate dagli analisti. L’azienda di Redwood nei tre mesi ha raccolto 9,80 miliardi di dollari di ricavi, più dei 9,75 miliardi attesi dagli analisti di Refinitiv, e segnando una crescita del 2% anno su anno (+3% a valuta costante). Gli utili per azione non-Gaap, 97 centesimi, hanno surclassato la previsione di 96 centesimi di dollaro e rappresentano una crescita dell’11% anno su anno (su base Gaap, il valore è di 79 centesimi di dollaro e segna un ì4%).

L’utile operativo Gaap è salito del 4% a 3,5 miliardi di dollari, mentre il margine operativo Gaap è stato del 36%. L'utile netto Gaap, invece, ha raggiunto un valore di 2,6 miliardi di dollari.

I ricavi da servizi cloud e supporto licenze sono stati pari a 6,9 miliardi di dollari, con un aumento del 4% su base annua (+5% se calcolati a valuta costante), mentre restringendo il campo al solo prodotto Fusion Erp Cloud si è osservata una crescita del 37% anno su anno (+38% a valuta costante). A margine della trimestrale, Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare l’autorizzazione al riacquisto di azioni a 15 miliardi di dollari.

"Abbiamo avuto un trimestre estremamente forte, con ricavi totali in crescita del 3% a valuta costante", ha dichiarato la chief executive officer di Oracle, Safra Catz. "I ricavi da sottoscrizione, costituiti dai ricavi dei servizi cloud e dal supporto delle licenze, sono cresciuti del 5% a valuta costante. Questi ricavi da sottoscrizione, che sono entrate ricorrenti e in costante crescita, rappresentano ora il 71% dei ricavi totali dell'azienda, e consentono così un aumento sequenziale del nostro margine operativo e una crescita a due cifre degli utili per azione non-Gaap nel terzo trimestre".

Il presidente e Cto dell’azienda, Larry Ellison, come quasi d’abitudine ha lodato le caratteristiche distintive dell’Autonomous Database, definendolo come “l'unico sistema di gestione dei dati completamente autonomo al mondo”: un sistema serverless, in grado di applicare in automatico le patch per le vulnerabilità di sicurezza e di scalare istantaneamente fino a un livello ottimale di risorse Cpu e I/O.