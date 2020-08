Oracle Cloud VMware disponibile in tutte le cloud region Dopo le recenti novità introdotte con Oracle Cloud@Customer, l’azienda continua a perseguire l’obiettivo di offrire ai clienti la flessibilità e la scalabilità di cui hanno bisogno, a ogni stadio del loro percorso di trasformazione cloud. Pubblicato il 07 agosto 2020 da Redazione

Oracle annuncia la disponibilità di Oracle Cloud VMware Solution, un ambiente VMware dedicato e cloud-native che permette alle aziende di migrare facilmente i carichi di lavoro in produzione VMware sull’infrastruttura Oracle Cloud (Oracle Cloud Infrastructure - Oci). La soluzione è disponibile in tutte le cloud region pubbliche di Oracle e nelle istanze cloud dei clienti che usufruiscono della Dedicated Region Cloud@Customer.

Con Oracle Cloud VMware Solution si accede a un ambiente VMware completo, pensato per gestire applicazioni di produzione enterprise in cloud. Oltre all’integrazione con Oracle Autonomous Database e altri servizi cloud dell’azienda, la soluzione offre il controllo sulle versioni di vSphere utilizzate, strumenti di security e servizi di automazione. I clienti possono anche migrare applicazioni e database Oracle esistenti da vSphere on-premise su Oracle Cloud VMware Solution, per sfruttare le opportunità di scalabilità offerte dal cloud. Possono anche effettuare il provisioning e distribuire il set di funzionalità e capacità core di VMware Cloud Foundation sull’infrastruttura Oracle Cloud, utilizzando gli stessi strumenti VMware che già conoscono, per ottimizzare il loro ambiente, effettuarne l’upgrade e applicarvi patch, e usarlo anche per i carichi di lavoro in produzione più critici.

La soluzione Oracle Cloud VMware è validata da VMware come “VMware Cloud Verified”, il che dà ai clienti la sicurezza di poter usare il set completo delle funzionalità VMware in modo coerente, performante e interoperabile per i loro carichi di lavoro.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri comuni clienti a una soluzione cloud validata da VMware e creata da Oracle, che replica l'esperienza on-premise che i clienti già conoscono e apprezzano, ma che ora è disponibile in un cloud pubblico hyperscale globale", ha dichiarato Clay Magouyrk, executive vice president of engineering di Oracle Cloud Infrastructure. "Ora i clienti possono facilmente migrare i carichi di lavoro industry-standard VMware vSphere sull’infrastruttura Oracle Cloud e beneficiare delle sue prestazioni e della sua sicurezza, affidandosi a Oracle per quanto riguarda supporto e servizi completi".