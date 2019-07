Orange si allarga in Europa con l’acquisto di SecureLink L’operatore di telecomunicazioni francese prosegue nell’allargamento dell’offerta di cybersicurezza con un'acquisizione costata più di mezzo miliardo di euro. Pubblicato il 12 luglio 2019 da Redazione

Anche in Europa, e non solo in Silicon Valley, le aziende di sicurezza informatica stringono alleanze e realizzano operazioni societarie. È il caso di Orange: l’acquisizione del 100% di SecureLink, annunciata in primavera, è ora stata completata. Il compratore ha pagato 515 milioni di euro per portarsi in casa un’azienda da 248 milioni di euro di fatturato (nel 2018) e con all’attivo 2.100 imprese clienti.

Fondata nel 2003, SecureLink propone si occupa di progettare e vendere soluzioni di protezione per endpoint, dispositivi mobili, ambienti cloud, apparati di rete, oltre a sistemi di gestione delle identità, soluzioni di detect & response, servizi di sicurezza di vario tipo, erogati dai propri Cyber Security Operations Centers. Oltre a proporre soluzioni originali, è anche un rivenditore di sistemi di sicurezza software e hardware di altri vendor.

Attualmente SecureLink conta circa 660 dipendenti sparsi tra 14 sedi in Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Norvegia e Regno Unito, mercati in cui vanta una particolare presenza. Con questa acquisizione, dunque, Orange potrà ulteriormente rafforzare la propria posizione in alcuni mercati europei e portare a 1.800 il numero di dipendenti. Il colosso delle telecomunicazioni francesi è reduce da un altro investimento piuttosto recente: a gennaio ha acquisito la britannica

SecureData Group e la sua società di consulenza sussidiaria.