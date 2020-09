Panasonic potenzia il sistema software di comunicazione aziendale Il KX-NSV300 si arricchisce di molteplici opzioni di installazione flessibili per le aziende e introduce l’utilizzo di Amazon Web Services. Pubblicato il 02 settembre 2020 da Redazione

Il sistema software per comunicazioni aziendali KX-NSV300 di Panasonic offre nuove funzionalità telefoniche, integrando per la prima volta la compatibilità con un cloud pubblico, l’Amazon Web Services (Aws). Le imprese possono scegliere tra tre diverse versioni. La Small rappresenta la soluzione ideale per le organizzazioni con un massimo di 60 utenti e consente di effettuare fino a 32 chiamate simultaneamente. La versione Medium, invece, è pensata per le aziende che contano fino a 120 collaboratori e consente fino a 64 chiamate in simultanea. Il Large, infine, supporta un massimo di 300 utenti e 126 chiamate contemporaneamente.

Queste nuove versioni possono essere installate su una singola macchina virtuale, riducendo i requisiti di capacità e i costi di noleggio. Inoltre, alle installazioni on-premise o su cloud privati (come i data center), si aggiunge la possibilità di alloggiare la soluzione su Amazon Web Service.

“Le novità del sistema software per comunicazioni aziendali KX-NSV300 ci permettono di offrire alle piccole e medie imprese una maggiore flessibilità e diverse opzioni di installazione, in modo più semplice e conveniente”, afferma Carlos Osuna, Head of Business Unit di Panasonic Communication Solutions. “Inoltre, grazie all’ampliamento dell’offerta di sistemi cloud disponibili, i clienti hanno a disposizione un ventaglio più ampio su cui installare la soluzione. Questo è solo il primo passo verso l’integrazione di ulteriori cloud pubblici. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad assistere i nostri clienti nella migrazione da un server hardware a un sistema di comunicazione software, senza rinunciare all’affidabilità e alle prestazioni che da 30 anni fanno di Panasonic una delle aziende leader nel mondo delle telecomunicazioni.”

Il KX-NSV300 può essere gestito in modalità remota, consentendo ai tecnici di accedere al sistema in modo sicuro, ovunque e in qualsiasi momento, per effettuare le modifiche e gli aggiornamenti necessari, ed è compatibile con l’intera gamma telefonica di Panasonic, inclusi i telefoni IP cablati e i terminali wireless. Grazie alla chiave di attivazione del prodotto, alle licenze annuali per gli utenti e alla manutenzione remota, l’implementazione del sistema è semplice e sicura. Il servizio può essere pagato su base utente: con gestione annuale oppure con un in un’unica soluzione.