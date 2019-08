Per chiamare i soccorsi sui Google Pixel basta un “tap” Sull’applicazione Phone dei Pixel debutta una funzione text-to-speech che permette di contattare il 911 schiacchiando un pulsante virtuale. L’operatore viene informato da un messaggio audio creato automaticamente dall’app. Pubblicato il 02 agosto 2019 da Redazione

Google pensa alla sicurezza, non quella informatica per una volta ma quella di chi è materialmente in pericolo o in una situazione di emergenza. Sui Pixel, gli smartphone Android sviluppati e prodotti direttamente da Google, sarà possibile chiedere l’intervento di polizia, pompieri o ambulanze senza dover fare una telefonata, bensì con il semplice gesto di un tap. Un’opzione utile, potenzialmente vitale, per chi si trovi in una situazione di emergenza o abbia delle disabilità che compromettono le comunicazioni parlate.

Il messaggio in questione non è un semplice Sms o una frase scritta in chat, ma una comunicazione-lampo, che richiede pochi passaggi e fa risparmiare tempo prezioso. Il Phone, un’applicazione mobile di utility (per filtri spam, blocco e gestione di chiamate e contatti) destinata ai Pixel, debutta una funzione di text-to-speech pensata per le situazioni di emergenza.

In seguito all’ultimo aggiornamento, nell’interfaccia dell’app sono stati aggiunti tre pulsanti virtuali, corrispondenti a “medico”, “fuoco” e “polizia”. Con un tap su uno di questi pulsanti si avvia una segnalazione di emergenza verso l’operatore di riferimento, che viene avvisato da un messaggio vocale del fatto che la chiamata è stata fatta usando un servizio automatico. Ma non è tutto: l’operatore viene informato del tipo di problema e della localizzazione dell’utente.

Il limite di questa nuova funzione, sicuramente utile, è che per il momento è disponibile solo negli Stati Uniti, Paese in cui il servizio 911 raccoglie e smista tutte le richieste di soccorso per incidenti, incendi, aggressioni. In Italia al momento dell’intera offerta Pixel è commercializzato soltanto un modello, ma chissà che in futuro Google non sia motivata a estendere questa funzione anche al nostro Paese.