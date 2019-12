Per gli hotel a 5 stelle, anche il data center è “di lusso” Aruba Enterprise ha realizzato un cloud privato su misura per Baglioni Hotels, catena alberghiera specializzata in strutture ricettive a cinque stelle. Pubblicato il 18 dicembre 2019 da Redazione

Boutique hotel ma anche resort e ville, in città d’arte come Roma, Milano e Firenze, località di mare come Punta Ala e le Maldive, mete estere come Londra e la Provenza. Fondata nel 1974, l’italiana Baglioni Hotels è una catena comprensiva di nove strutture ricettive che però fino a ieri non disponeva di un data center altrettanto “di lusso”. L’infrastruttura informatica in uso non permetteva un’ottimale gestione dell’hardware e dei dati, né dei processi di booking. Le aree dei portali di Baglioni Hotels da cui vengono effettuate le prenotazioni necessitavano di strumenti di monitoraggio, nonché di un maggior livello di sicurezza.

La società puntava a un triplice obiettivo: semplificare una parte dei processi IT, ottimizzare la gestione dei sistemi informativi presenti in tutte le sedi dislocate degli hotel e delle attività commerciali collegate a essi, e infine ottenere una migliore continuità di servizio. Da qui la scelta di rivolgersi ad Aruba Enterprise, divisione di Aruba che sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per imprese e Pubblica Amministrazione. Attraverso una massiccia migrazione in cloud è stato possibile far convergere l’infrastruttura IT delle sedi aziendali dislocate in tutto il mondo in un unico data center di livello enterprise.

Con il servizio IaaS (Infrastructure as-a-Service) Aruba Private Cloud è stato creato un data center virtuale (su risorse resilienti e networking ridondato) con server virtuali, firewall e reti, con infrastruttura resiliente, networking ridondato a 10 Gbit/sec e storage replicato in due luoghi diversi. Contemporaneamente sono stati adottati un rack dedicato e un servizio di colocation per ospitare i servizi Web e i sistemi gestionali degli alberghi della catena. Il virtual data center assicura risorse garantite: una Cpu sempre disponibile al 100%, senza overbooking, e una Ram utilizzabile totalmente, di cui si può sfruttare ogni gigabyte materialmente presente sui server che erogano il servizio.

Grazie a questo progetto, ora l’intera infrastruttura informatica di tutte le sedi di Baglioni Hotels viene erogata da un unico punto, altamente ridondato e protetto, mentre la migrazione sul cloud ha permesso di ottenere flessibilità nella gestione delle risorse e scalabilità. “Aruba Enterprise si è dimostrato un interlocutore sempre disponibile, che ha saputo gestire ogni nostra richiesta nel dettaglio, studiando un progetto di migrazione specifico per ciò che ci serviva”, assicura Alessandro Bruni, Cio e responsabile area IT di Baglioni Hotels. “Penso sia essenziale poter contare su un unico referente nell’implementazione di processi digitali di tale portata”.