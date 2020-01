Per l’esercito Usa, TikTok è un’arma di cyberspionaggio cinese Il Dipartimento della Difesa degli Usa ha vietato ai membri dell’Esercito e della Marina l’utilizzo dell’applicazione “made in China” sui telefoni di proprietà del governo, dati loro in dotazione. TikTok viene considerata una minaccia cibernetica. Pubblicato il 02 gennaio 2020 da Redazione

Niente TikTok per chi fa parte dell’esercito statunitense. Il Dipartimento della Difesa degli Usa ha vietato l’utilizzo del social network nato in Cina e della relativa app, sull’onda dei perduranti timori di cyberspionaggio che soggetti legati al governo di Pechino potrebbero esercitare attraverso i software sviluppati in patria. Timori che rientrano nella più ampia paura della Cina manifestata dall’amministrazione di Donald Trump in tutto il suo mandato ma in particolare nel 2019, quando all’inasprimento dei divieti su Huawei e su altre aziende tecnologiche cinesi si sono aggiunti i pesanti dazi sulle importazioni dalla Repubblica Popolare.

Si potrebbe ragionare su quanto questa paura sia reale o piuttosto usata come paravento per le rivalità commerciali e politiche fra Washington e Pechino, ma in ogni caso il risultato per chi opera all’interno degli enti governativi degli Usa è il medesimo. Il ventaglio delle tecnologie (hardware e software) ammesse negli uffici, nei data center o in mano ai dipendenti si è ristretto in seguito ai veti riguardanti decine di società cinesi.

Ora TikTok si aggiunte alla lista, almeno per quanto riguarda i membri dell’esercito. Come riferito dal sito Web Military.com, sia il Dipartimento della Marina sia quello della Difesa si sono adeguati alle linee guida del Pentagono vietando ai soldati di usare questa applicazione. Il motivo è semplice: viene considerata pericolosa per la sicurezza nazionale. “La consideriamo una minaccia cibernetica”, ha comunicato ai giornalisti una portavoce dell’esercito. “Non la ammettiamo sui telefoni governativi”.

A detta della portavoce, l’Esercito ha cominciato a chiedere ai soldati di smettere di usare Tik Tok sui telefoni di proprietà governativa e un’analoga richiesta è stata fatta dalla Marina militare ai suoi membri poco dopo. Eppure solo un paio di mesi fa il governo aveva sfruttato la medesima applicazione social per fare campagna di reclutamento di nuovi adepti, andando a pescare tra i giovanissimi. Evidentemente qualcosa dev’essere cambiato in seguito all’indagine su TikTok avviata da agenzie di intelligence governative su richiesta di alcuni senatori: si dovrà chiarire se l’app sia in qualche modo controllata dal governo di Pechino, che potrebbe usarla per censurare alcuni contenuti o, peggio, per raccogliere dati sugli utenti al di là di quanto previsto dai termini di utilizzo del social network.

A suon di brevi video amatoriali di balli, ricette e gattini, apparizioni di Vip, meme, filtri ed effetti speciali, in poco più di tre anni di vita TikTok è diventato uno tra i social network più popolari tra i giovani e giovanissimi, diffondendosi dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, dove il fenomeno è esploso nel 2019. Oggi è disponibile in 150 Paesi del mondo e contava lo scorso autunno circa 500 milioni di utenti attivi (stando al sito di statistiche Datareportal), con grandi percentuali (intorno al 40%) di giovani di età compresa fra 18 e 24 anni.