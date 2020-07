Per Samsung leggero calo delle vendite, ma un aumento dei profitti Nel secondo trimestre 2020 il colosso coreano dovrebbe beneficiare di un incremento legato al business dei display, ma la parte telefonica e altri settori hanno dovuto fronteggiare una restrizione della domanda, anche a causa del Covid-19. Pubblicato il 07 luglio 2020 da Redazione

Samsung prevede, per il secondo trimestre 2020, un calo delle vendite del 7,4% e un aumento del 23% dell'utile operativo, nonostante il perversare a livello mondiale del Covid-19. La società ha stimato che le vendite saranno tra i 51 e i 53 trilioni di won coreani (da 42,8 a 44,5 miliardi di dollari), in calo rispetto ai 56,13 trilioni di won coreani (47,1 miliardi) di un anno fa. L’azienda prevede di registrare un utile operativo tra i 6,7 e i 6,9 miliardi di dollari, in incremento se confrontato al secondo trimestre 2019 (5,5 miliardi di dollari).

Samsung non ha analizzato i risultati preliminari né ha spiegato cosa stava aiutando o danneggiando i suoi dati finanziari, ha solo inserito una breve nota in cui dice che nelle stime ha tenuto conto di un “guadagno una tantum” legato al business dei display.

Il colosso coreano, una delle società più conosciute al mondo, vende più telefoni e tv di qualsiasi altro player. Un ulteriore business importante è quello dei chip di memoria, che fornisce ai produttori di dispositivi in tutto il mondo. Negli ultimi mesi questo comparto ha ricevuto una spinta dai data center, ma allo stesso tempo molte delle aziende clienti sono state in difficoltà.

Il 2020 doveva essere un anno positivo per l'industria della telefonia, grazie all’introduzione del 5G e degli schermi pieghevoli. Invece, le lotte finanziarie, le restrizioni e le preoccupazioni causate dal Covid-19 limiteranno il numero di dispositivi che le aziende realizzeranno, e anche quello dei telefoni che saranno venduti. Anche quando paesi, come gli Stati Uniti, si saranno lasciati alle spalle il periodo peggiore della pandemia, l'economia globale continuerà probabilmente a essere in crisi.

Ad aprile, durante il suo ultimo rapporto trimestrale sugli utili, Samsung aveva dichiarato che il Covid-19 avrebbe "significativamente" danneggiato le sue operazioni nei prossimi mesi. Il business dei chip di memoria ha beneficiato della considerevole domanda di server e pc, visto che sempre più persone operano in remote working, ma i suoi dispositivi mobili e le altre attività sono stati danneggiati dalla pandemia.