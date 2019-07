Per vendere in Emea, Nutanix si affida a Sammy Zoghlami Già responsabile delle attività commerciali dell'azienda nel Sud Europa, il manager assume l’incarico di senior vice president delle vendite per l’intera regione Emea. Si asseconda, così, la crescita dei mercati emergenti. Pubblicato il 11 luglio 2019 da Redazione

Dall’Europa meridionale all’intera Europa, più Medio Oriente e Africa: si allarga all’intera regione Emea la competenza di Sammy Zoghlami all’interno di Nutanix, società specializzata in software cloud e sistemi iperconvergenti. Il manager, già responsabile delle attività commerciali dell'azienda nel Sud Europa, è stato nominato senior vice president delle vendite per la regione comprensiva di Europa, Medio Oriente e Africa. Zoghlami subentra a Chris Kaddaras, che si sposta su altre geografie con l’incarico di senior Vice president of sales per le Americhe.

Nel suo nuovo ruolo, Zoghlami avrà responsabilità “delle vendite e dell'assistenza clienti, dello sviluppo del business e della strategia, della gestione degli uffici e dei team operativi di Nutanix in ogni paese dell’area Emea, nonché delle partnership, delle alleanze e delle attività di canale in questa regione”, ha fatto sapere l’azienda.

Laureato in Business Administration alla University of Hull, Regno Unito, prima di entrare in Nutainix il manager ha lavorato nei dipartimenti vendite e business development di Cisco e in Computacenter, sia nel Regno Unito sia in Francia. Entrato in Nutanix nel 2013 come country manager per la Francia, due anni dopo è diventato responsabile delle attività commerciali in Sud Europa, per poi approdare all’attuale ruolo.

“Ho vissuto gli ultimi sei anni in Nutanix e ho visto l’azienda evolvere nei mercati europei, mediorientali e africani come mai in nessun’altra area”, ha dichiarato il manager a commento della nuova nomina. "Sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di portare la mia esperienza anche in Paesi particolarmente interessanti per Nutanix sia in termini di vivacità sia di potenzialità”. Nell’ultimo bilancio trimestrale (febbraio, marzo, aprile 2019) l’azienda ha ottenuto 287,6 milioni di dollari di ricavi.