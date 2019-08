Percorso quasi completato per Windows Virtual Desktop Il servizio che permette di virtualizzare sessioni desktop di Windows e applicazioni di Office 365 è stato messo a punto. A breve, forse entro settembre, sarà lanciato in disponibilità generale. Pubblicato il 30 agosto 2019 da Redazione

Presto chiunque potrà utilizzare Windows Virtual Desktop per virtualizzare le applicazioni di Windows 7, Windows 10 e Office 365 ProPlus. Dal sul profilo Twitter, Scott Manchester, Group Manager per Windows Virtual Desktop, ha fatto sapere che il servizio è stato completato con tutte le sue funzionalità e che il prossimo passo sarà il debutto in general availability. Dall’azienda non è giunta notizia della data di lancio, ma l’informatissima giornalista Mary Jo Foley su Zdnet ha scritto che le sue fonti confidenziali indicano la fine di settembre come termine massimo.

Il percorso è stato dunque abbastanza rapido per questo servizio, considerando il suo passaggio allo status di beta pubblica dello scorso marzo. Windows Virtual Desktop consente di accedere a una o più macchine virtuali, posizionate sul cloud di Azure, per eseguire istanze Windows 7, Windows 10, le applicazioni di Office 365 Proplus e altro software di terze parti.

Con questo metodo è possibile, fra le altre cose, continuare a usare Windows 7 anche dopo la data di cessazione del supporto, il 14 gennaio del 2020: gratuitamente, si potranno ricevere gli aggiornamenti dell’Extended Security Update fino al 2023. Oltre a virtualizzare sistemi operativi e applicazioni, il servizio veicola sessioni multiple di Windows 10 e supporta le applicazioni e il desktop di Windows Server Rds (Remote Desktop Services, per il controllo delle macchine da remoto).

Resta ancora senza risposta una domanda: quanto si dovrà spendere per usare Windows Virtual Desktop? Per il momento Microsoft ha fatto sapere che è serve un abbonamento ad Azure e che, su questa base, è possibile scegliere il tipo di macchina virtuale e di storage desiderati. Dunque è probabile che i prezzi varieranno sulla base delle risorse selezionate.