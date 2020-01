Peso piuma e processori potenti per Dynabook Portégé X30L-G Il notebook si presenta al Ces di Las Vegas come il portatile da 13 pollici più leggero al mondo: si parte da 870 grammi. A bordo Cpu Intel Core di decima generazione, scanner di impronta digitiale e videocamera a infrarossi. Pubblicato il 07 gennaio 2020 da Redazione

Nuovo anno, nuovi notebook in scena al Ces di Las Vegas, come da tradizione di inizio gennaio. Fra i protagonisti di quest’anno c’è Portégé X30L-G, un portatile di Dynabook (la ex Toshiba) definito dall’azienda come il modello da 13,3 pollici più leggero al mondo: il peso, a seconda delle configurazioni, parte da 870 grammi. Ciononostante, si tratta di un notebook performante e adatto all’utilizzo lavorativo, grazie alla presenza di processori Intel Core di decima generazione della serie U (fino a Core i7-10710U).

Realizzato secondo gli standard Microsoft Modern Device, il nuovo Portégé ha anche superato test di resistenza a cadute, temperature, umidità e polvere. Lo schermo Lcd da 13,3 pollici, realizzato da Sharp, ha proprietà antiriflesso, risoluzione Full HD e luminosità di 470 NIT, a fronte però di “un consumo energetico ridotto rispetto a un Lcd standard”, spiega il produttore. Sulla carta sono garantite fino a 14,5 ore di durata della batteria ed è possibile sfruttare la funzione Quick Charge per ottenere rapidamente, con mezz’ora di ricarica, quattro ore di funzionamento.

L’efficienza energetica, unita alla leggerezza, fa di questo dispositivo uno strumento ideale per le trasferte di lavoro e l’uso in mobilità. Diverse le possibili opzioni di storage su unità Ssd, tra cui SATA, PCIe veloce e memorie Intel Optane, configurabili con fino a 24 GB di capacità, mentre la Ram è di tipo Ddr4, a beneficio della velocità del sistema. Non manca il lettore di schede micro SD.

Sul fronte della sicurezza hardware, la dotazione prevede la piattaforma Trusted Platform Module (in versione Tpm 2.0), una videocamera a infrarossi utile per il riconoscimento facciale e uno scanner di impronta digitale. La lista delle interfacce di connettività include una porta Hdmi di dimensioni standard, due porte Usb 3.0, un dock Usb-C (opzionale), un modulo Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 WiFi e una porta Gigabit-LAN. Il Dynabook Portégé X30L-G sarà disponibile sul mercato dal mese di febbraio, con un prezzo di partenza di 1.600 dollari.