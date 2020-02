Photoshop festeggia 30 anni con un nuovo aggiornamento Il celebre software di fotoritocco di Adobe ha scelto il proprio trentesimo anniversario per presentarsi con la versione 21.1.0, che contiene novità in direzione degli strumenti intelligenti e degli utenti di iPad. Pubblicato il 21 febbraio 2020 da Roberto Bonino

Correva il 1990 quando Adobe diede alla luce Photoshop, divenuto nel tempo una sorta di standard universale per il fotoritocco. All’epoca, il programma era ben lontano dall’aspetto grafico che conosciamo oggi, ma rappresentava comunque una rivoluzione. La versione 2.0 arrivò solo un anno dopo e nel 1993 la 2.5 fu la prima disponibile anche per Windows. La celebrazione del trentesimo anniversario è stata l’occasione per ricordare come ormai il prodotto sia un marchio di fabbrica universale e non sia più uno strumento solo per fotografi e designer grafici, ma anche per diverse altre categorie di professionisti creativi, nonostante siano nel frattempo arrivati concorrenti altrettanto potenti e più economici.

L’occasione è stata utile anche per sfoggiare la nuova versione 21.1.0 e gettare uno sguardo ai futuri sviluppi. Una prima aggiunta al software riguarda, in realtà, l’aggiornamento dello strumento di riempimento intelligente basato sul contenuto. Questo strumento serve a sostituire determinati elementi imitando un’altra parte dell’immagine. In questo modo, si semplifica l’utilizzo e si consente di correggere diversi differenti punti di un’immagine.

Anche lo strumento Lens Blur è stato aggiornato. Esso serve a modificare l’effetto di profondità del campo e ora si basa anche sulla scheda grafica del computer e non solo sul processore principale per il rendering dell’immagine. Secondo Adobe, ne risulta un maggiore realismo e una migliore gestione del colore.

Alcuni importanti aggiornamenti si indirizzano in modo diretto verso gli utenti di Apple iPad, che ora potranno utilizzare il tool di selezione degli oggetti, in modo da usare quanto selezionato per isolare automaticamente diversi oggetti in una immagine. A questo si aggiungono varie migliorie nei controlli per il typesetting.

Photoshop per iPad è disponibile a chiunque abbia già sottoscritto la Creative Suite, ma se si è in possesso di credenziali può essere scaricata anche gratuitamente dall’app store. Il futuro riserva ancora parecchie novità per il software di Adobe, in particolare evoluzioni già programmate in direzione del machine e dell’adaptative learning, oltre che una miglior connettività dei servizi.