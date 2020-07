Pioggia di annunci da Lenovo, tra portatili, tablet e display L’azienda ha presentato nuovi notebook e 2-in-1, dispositivi smart, pc per il gaming e un mini desktop. Oltre a monitor per lavoro, intrattenimento e gioco. Pubblicato il 24 luglio 2020 da Redazione

Lenovo ha annunciato le nuove linee di pc desktop e portatili, e dispositivi smart per la produttività, l’intrattenimento e il gaming. Tra le novità, l’elegante notebook IdeaPad 5 (da 539 euro) con processori Intel di decima generazione fino a Core i7 oppure Amd Ryzen 7 4700U, e IdeaPad Flex 5 (in Italia da agosto e prezzi che partono da 679 euro), un convertibile da 13 pollici e un peso di 1,35 chilogrammi. Dedicati ai creatori di contenuti i portatili IdeaPad Creator 5 e Yoga Creator 7, che ha un display full hd in vetro da 15,6 pollici con uno spazio colori sRGB al 100%, che offre l’intera gamma di colori Pantone Matching System. La disponibilità è prevista per ottobre e i prezzi partono da 1.799 euro.

Nuovo anche lo Yoga 5G, un notebook ultraleggero 2-in-1 basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx 5g, che offre connettività 5G. Il display è da 14 pollici. Della gamma Yoga fa parte anche lo Slim 7, che sarà disponibile in Italia da settembre (da 1.299 euro). Le opzioni saranno due: display da 14 o 15 pollici. Entrambe hanno Windows 10 e la funzione di raffreddamento intelligente Lenovo Q-Control, per aumentare la durata della batteria mediamente del 20% in più.

ThinkPad X1 Carbon di ottava generazione e il ThinkPad X1 Yoga sono dedicati a chi opera in remote working e si contraddistinguono anche per la robustezza certificata in base a specifiche militari. Il salto generazione è rappresentato dal ThinkBook Plus con doppio display: il principale full hd da 13,3 pollici e uno secondario e-ink da 10,8 pollici integrato nella cover, sul quale si possono disegnare grafici e prendere appunti utilizzando lo stilo Lenovo Precision Pen nonché ricevere le notifiche più importanti anche quando il pc è chiuso. Il prezzo parte da 1.119 euro più Iva.

Approda poi in Italia l’IdeaPad Chromebook Duet, basato su Chrome Os. Si tratta di un 2-in-1 con tastiera staccabile, quindi usabile anche come tablet, e display da 10,1 pollici (1.920x1.200). Arriverà ad agosto e il prezzo partirà da 349 euro. Il Flex 5 Chromebook, che sarà disponibile da settembre (da 449 euro), è un convertibile da 13 pollici, sempre basato su Chrome OS, e offre storage Ssd PCIe fino a 128 GB e 8 GB di Ram.

In arrivo anche il ThinkCentre M75n nel formato da 350 ml, il più piccolo desktop presente nel portfolio ThinkCentre. È progettato per soddisfare le esigenze professionali e di trasformazione degli spazi di lavoro, ed è dotato di processori Amd Ryzen Pro, di memoria allo stato solido e Windows 10. Novità anche nell’ambito della famiglia ThinkSmart, il portfolio di prodotti e soluzioni per la comunicazione in ambito business, con l’introduzione di ThinkSmart View. Si tratta di un dispositivo personale per chiamate audio e video con Microsoft Teams. Il prezzo parte da 320 euro più Iva.

Tra i nuovi monitor presentati, il ThinkVision P27h-20 e il ThinkVision T32p-20, il primo da 27 pollici (quasi senza bordi) e il secondo da 31,5 pollici, con prezzi rispettivamente da 359 e 559 euro più Iva. Il T32p-20 offre un supporto ergonomico per poter essere inclinato e alzato in base alle proprie esigenze.