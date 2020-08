Pioggia di annunci da Samsung: ben sette nuovi dispositivi L’azienda coreana ha presentato il Galaxy Note20 e il Galaxy Note20 Ultra 5G, lo Z Fold2 5G, i tablet Tab S7 e S7+, lo smartwatch Galaxy Watch3 e le auricolari Galaxy Buds Live. Pubblicato il 06 agosto 2020 da Redazione

Ieri, durante l’evento evento virtuale Galaxy Unpacked in diretta streaming dalla Corea, Samsung ha presentato sette nuovi dispositivi che spaziano dagli smartphone di alta gamma ai tablet, dallo smartwatch agli auricolari.

Tra i nuovi annunci spiccano i Galaxy Note20 Ultra 5G e il Galaxy Note20, la “gamma di prodotti Note più potente mai realizzata”, come li ha definiti Samsung. Il primo vede la presenza del nuovo processore Exynos 990 5G, 12 GB di Ram e una doppia configurazione: da 256 GB (1.329 euro) e 512 GB (1.429 euro), che possono essere ulteriormente ampliati tramite microSd. Il display da 6,9 pollici è un Dynamic Amoled 2x con bordi curvi, certificato Hdr10+, un refresh rate di 120 Hz e una densità di 500 ppi.

Il comparto fotografico prevede tre fotocamere: la principale da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e apertura focale da f/1.8, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo sempre da 12 megapixel. Il Galaxy Note20 (4G a 979 euro e 5G a 1.079 euro) ha un display Amoled da 6,7” Full Hd+, 8 GB di Ram e storage interno da 256 GB ampliabile con microSd. Anche per questo modello le fotocamere sono tre: la principale è da 12 MP senza stabilizzazione ottica, il teleobiettivo è da 64 MP con stabilizzazione ottica ed elettronica e zoom 3X ottico oltre a uno zoom digitale 30x, e l’ultra-grandangolare da 12 MP. La batteria è da 4.300 mAh.

La gamma Galaxy Note20 offre la possibilità di registrare i video fino a 8K a 24 fps, la funzione Samsung DeX che consente di collegare in modalità wireless a una Smart tv, e quella aggiornata Collegamento a Windows per accedere con facilità alle app direttamente dal proprio pc Windows 10, senza interrompere il flusso di lavoro. Inoltre, lo stilo S Pen e Samsung Notes sono stati ulteriormente migliorati.

Samsung sta anche sfruttando la propria partnership con Microsoft sul lato dell’intrattenimento. A partire dal 15 settembre sarà possibile divertirsi con oltre cento popolari giochi Xbox dallo smartphone o dal tablet, direttamente dal cloud (beta) con Xbox Game Pass Ultimate, che include successi come Minecraft Dungeons e Gears 5.

La serie Galaxy Note20 è prenotabile dal 5 al 20 agosto. Effettuando il preorder si potrà scegliere se ricevere in omaggio gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds+, oppure tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, game controller dedicato e caricatore wireless.

Samsung propone anche il Galaxy Z Fold2 5G, che è dotato di due display Infinity-O edge-to-edge, quasi senza cornice. Lo schermo sulla cover è da 6,2 pollici, mentre l’ampio display principale è da 7,6 pollici. Entrambi sono più grandi di quelli del Galaxy Fold.

Nuovi anche i tablet Galaxy Tab S7 (11”) e Tab S7+ (Super Amoled da 12,4”) con processore, Samsung DeX, 128 GB di memoria, tastiera (venduta separatamente come Book Cover Keyboard) e una S Pen migliorata, con funzionalità simili a quelle della serie Galaxy Note20. Sono disponibili dal 21 agosto. L’S7 con Wi-Fi costa 749 euro, mentre la versione con 4G ha un prezzo di 849 euro. I prezzi del modello Tab S7+ sono di 949 e 1.149 euro.

Tra gli annunci di ieri non sono mancati nemmeno uno smartwatch e degli auricolari wireless. Stiamo parlando del Galaxy Watch3 e dei Galaxy Buds Live. L’erede del Watch offre diverse funzionalità avanzate, tra le quali Ossigeno nel sangue, grazie alla quale è possibile misurare e monitorare la saturazione di ossigeno nel tempo, per scopi di fitness e benessere. Poi ci sono Running Analysis che aiuta a correre meglio, a migliorare la forma e a prevenire le lesioni, mentre il VO 2 max monitora i progressi cardiovascolari per fornire una visione del consumo di ossigeno. Per coloro che vogliono mantenersi in forma anche stando a casa, Samsung Health mette a disposizione più di 120 diversi programmi di allenamento. Il Watch 3 sarà disponibile dal 7 agosto a partire da 429 euro. Acquistando il prodotto entro il 20 agosto si avrà in omaggio un Wireless Battery Pack.

I Galaxy Buds Live, combinando l’esperienza audio di Akg con un altoparlante più grande (da 12 mm) rispetto ai Galaxy Buds+ e un condotto per i bassi, l’audio risulta profondo e “ricco”. Sono dotati di tre microfoni e di tecnologia Active Noise Cancellation per eliminare i rumori ambientali. Saranno in preorder dal 5 al 20 agosto e in vendita dal 21 agosto al prezzo di 189 euro.