Più capacità di storage per le Pmi in crescita Synology ha svelato i Nas Rs1619xs+ (rack) e Ds1819+ (desktop), pensati soprattutto per la collaboration e i calcoli ad alte prestazioni. Pubblicato il 10 dicembre 2018 da Redazione

C’è spazio per nuovi Nas rack e desktop nell’offerta di Synology. L’azienda ha portato sul mercato Rs1619xs+ e Ds1819+, due soluzioni dedicate al mondo aziendale. La prima occupa un ingombro pari a 1U e offre quattro vani con supporto anche alla cache Ssd M.2 2280 (due slot). Il Nas presenta processori Intel Xeon D-1527 a quattro core fino a 2,7 GHz in Turbo Boost, supporta un massimo di 64 GB di memoria Ddr4 Ecc Udimm e può essere espanso fino a 16 bay (Hdd ed Ssd da 2,5 e 3,5 pollici), per una capacità grezza interna di 56 TB o di 224 TB con unità di espansione collegata (modelli Rx1217 ed Rx1217rp). La soluzione rack di Synology può essere arricchita anche con un adattatore di rete 10gbe (opzionale), che porta le prestazioni in lettura sequenziale a 1.523 MB/s. Come tutti i Nas dell’azienda taiwanese, anche l’Rs1619xs+ funziona con il sistema operativo Diskstation Manager.

Lo stesso software che si trova quindi anche “all’interno” dei modelli desktop Ds1819+: otto vani per una capacità massima di 112 TB, espandibili fino a 252 TB. Questa variante Plus offre, rispetto al predecessore, un incremento delle prestazioni di oltre il 57 per cento in lettura sequenziale (dati di Synology). Al cuore del dispositivo si trova una Cpu a quattro core Intel Atom C3538 a 2,1 GHz e due slot di memoria Ddr4 per un massimo supportato di 32 GB.

Il Nas presenta anche quattro porte Lan Rj-45 1gbe con link aggregation e failover, quattro Usb 3.0, due eSata e uno slot di espansione Pcie. La soluzione è estremamente flessibile, in quanto può ospitare anche una scheda add-on 10gbe per aumentare la larghezza di banda e un adattatore Ssd M.2 Nvme/Sata per incrementare le prestazioni in termini di Iops casuali.