Più fibra nei data center dalla partnership Rosenberger Osi-FiberCon Le sue società si uniscono per sviluppare insieme una versione in tecnologia Mtp dei connettori di cablaggio CrossCon. Pubblicato il 29 gennaio 2020 da Redazione

Rosenberger Osi (la sigla sta per Optical Solutions & Infrastructure) ha siglato un accordo di collaborazione con FiberCon , per mettere a fattor comune le rispettive competenze nel campo della fibra ottica e delle tecnologie di interconnessione e ottimizzare meglio le infrastrutture di cablaggio dei data center .

La tedesca FiberCon, in particolare, è una realtà specializzata nella trasmissione ottica dei dati, con ol tre vent’anni nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di connessione. Una delle innovazioni proprietarie più consolidate è il sistema brevettato CrossCon per le infrastrutture dei data center. Sotto forma di rack integrato a 19”, la tecnologia offre un cablaggio standardizzato strutturato e flessibile. Grazie a un innovativo schema di interconnessione, il sistema permette a qualunque terminale attivo connesso di comunicare con altri hardware nelle stesse condizioni. Il core di interconnessione CrossCon risulta particolarmente indicato nei data center dove la ridondanza appare un’esigenza tecnica e normativa.

Obiettivo primario della partnership è la realizzazione di una versione Mtp del sistema CrossCon. Dietro la sigla si cela la tecnologia di connessione Multi-fiber Termination Push-on, variante della più ampia Mpo (Multi-Fiber Push On), sviluppata in origine da Us Conec. Il principale vantaggio consiste nella possibilità di ospitare 12 o 24 fibre, recuperando spazio nei circuiti stampanti e nei rack. Rosenberger Osi utilizza solo la versione Mtp, poiché le prestazioni appaiono superiori rispetto a Mpo.