Più prestazioni e consumi inferiori: Intel svela gli Optane M15 I moduli per accelerare lettura e scrittura dei dati sono più veloci di quasi il 50% rispetto alle soluzioni precedenti (M10). Arriveranno nella seconda metà dell’anno. Pubblicato il 29 maggio 2019 da Redazione

Non solo processori. Al Computex di Taipei Intel, dopo aver svelato l’attesa serie di Cpu a 10 nanometri, ha annunciato anche altri prodotti dedicati al computing. È il caso, ad esempio, delle memorie Optane M15 che, rispetto alla generazione precedente, offrono maggiori prestazioni e consumi inferiori. Se confrontate con i moduli M10, le nuove memorie toccano infatti performance in lettura e scrittura sequenziale di 2.000 e 900 MB/s contro i 1.450 e 640 MB/s raggiungibili prima. In termini di lettura e scrittura casuale 4K, invece, si registrano rispettivamente 450mila e 220mila Iops. Gli M10 si fermano a 250mila e 140mila Iops. Inoltre, se è vero che il consumo massimo arriva ora a 5,5 watt contro i 3,5 watt precedenti, in standby le soluzioni M15 rimangono sotto i 5 milliwatt, circa la metà rispetto ai moduli M10.

Intel porterà sul mercato nella seconda metà del 2019 tre versioni di Optane M15 (in formato M.2 80mm), con capacità di 16, 32 e 64 GB e bandwidth raddoppiato grazie alle quattro connessioni Pcie 3.0 disponibili invece delle due precedenti. Altre specifiche, come la durata del drive (200 GB di scrittura al giorno per 365 terabyte totali) e il tempo medio fra i guasti (1,6 milioni di ore) non sono cambiate.

L’azienda californiana ha annunciato anche l’effettiva disponibilità dei moduli Optane H10 con storage a stato solido, già svelati ad aprile. La soluzione unisce memorie 3D Xpoint e tecnologia di archiviazione Nand 3D a quattro celle (Qlc). Gli H10 permettono di accedere più rapidamente alle applicazioni e ai file di uso frequente, oltre a garantire una maggiore reattività delle attività in background.