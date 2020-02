Pmi europee, Nutanix pensa a loro con nuove offerte “a pacchetto” La società specializzata in software per infrastrutture convergenti lancia un’offerta per il canale Emea, con soluzioni mirate ad aiutare le piccole e medie imprese a gestire e semplificare l’infrastruttura. Pubblicato il 27 febbraio 2020 da Redazione

Le esigenze delle piccole e medie imprese sono spesso differenti da quelle delle grandi aziende, anche per quanto riguarda la gestione dell’infrastruttura informatica. Nutanix ha scelto di dedicare particolare attenzione alle Pmi attraverso una nuova offerta per il canale Emea, che darà ai distributori una maggiore autonomia nella proposta di soluzioni per i loro clienti del segmento Pmi. Nutanix Cloud Bundles, questo il nome dell’offerta, rientra in una più ampia iniziativa di focalizzazione sul mercato delle piccole e medie imprese europee, africane e mediorientali.

Gli obiettivi dichiarati sono quelli di permettere alle Pmi di “semplificare la gestione della loro infrastruttura, garantire la business continuity e gestire le esigenze legate ai crescenti volumi di dati a un costo contenuto”. L’offerta propone in bundle le soluzioni software di punta di Nutanix e prodotti hardware dei suoi partner Oem, ovvero Fujitsu (l'offerta Value4you) e Lenovo (Hxpedite). I pacchetti sono però riservati ai nuovi clienti e saranno resi disponibili in Emea attraverso il canale solto fino al 31 luglio 2020.

A seconda delle proprie esigenze e del proprio budget, i clienti possono scegliere fra tre “pacchetti” di offerta. La versione Basic include e integra gli elementi essenziali dello stack Nutanix: il sistema operativo enterprise cloud AOS, l’hypervisor AHV e la soluzione di gestione end-to-end Nutanix Prism. Nell’offerta Standard a tutto ciò si aggiungono la soluzione file storage enterprise, Nutanix Files, e le funzionalità di automazione e di gestione avanzata di Prism Pro. La versione Advanced propone i medesimi elementi della Strandard, con l’aggiunta della funzionalità di sicurezza e di micro-segmentazione della rete Nutanix Flow.

Per tutte e tre le offerte si accede tramite software fornito in abbonamento, ma varia l’infrastruttura hardware messa a disposizione: si va da 24 core (distribuiti, per esempio, su tre server) a 192 core (per esempio sei server); i pacchetti funzionano su tutte le piattaforme hardware certificate da Nutanix e includono il supporto software per tre anni. La commercializzazione delle soluzioni Nutanix Cloud Bundles viene gestita in autonomia dai distributori autorizzati, tra cui figurano Arrow, Exclusive Networks e Tech Data.

“Con il lancio dei pacchetti Nutanix Cloud Bundles, desideriamo innovare e riunire le nostre offerte di punta a un prezzo competitivo e renderle disponibili alla Pmi attraverso i nostri partner”, ha affermato Cyril VanAgt, senior director channel sales Emea di Nutanix. "Attraverso queste offerte desideriamo rendere più autonomi i nostri distributori in modo che possano rapidamente rispondere alle richieste dei loro partner di canale e, di conseguenza, dei clienti finali”.