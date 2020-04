Pronta la release "candidate" dell’ultimo update a Windows 10 Affidata ai tester la versione finale dell’ultimo aggiornamento al suo sistema operativo che sarà rilasciata pubblicamente a maggio. Pubblicato il 20 aprile 2020 da Redazione

Lo sviluppo del primo aggiornamento dell’anno di Windows 10 versione 2004 e nome in codice 20H1 è terminato. La build scelta per il rilascio pubblico a maggio sarà la 19041.207, già in fase di test da tre mesi sul canale Lento e da pochi giorni distribuita ai Windows Insider sul canale Release Preview. Si chiamerà May 2020 Update, indicando al momento il mese di maggio come inizio del rilascio pubblico.

Come il precedente aggiornamento di novembre 2019, questo nuovo update è relativamente piccolo e include tra l’altro il kernel Linux completo e alcuni miglioramenti legati a Cortana. L’assistente virtuale di Microsoft può essere “sganciato” dalla barra delle applicazioni di Windows 10 e viene proposto in una finestra che può essere trascinata in ogni parte dello schermo. Inoltre c’è la possibilità di scegliere tra digitare o parlare con Cortana. L'interfaccia generale è stata ottimizzata per essere più colloquiale ed è simile a quella di una chat.

L’aggiornamento di maggio 2020 integra anche il Windows Subsystem for Linux 2, che include un kernel Linux completo personalizzato. Questa integrazione migliorerà notevolmente le prestazioni del sottosistema Linux di Microsoft in Windows. Il kernel si aggiornerà tramite Windows Update e sarà open source, in modo che gli sviluppatori possano creare il proprio kernel WSL e apportare modifiche.