Proofpoint migliora la protezione degli endpoint con ObserveIT Annunciata l'acquisizione di ObserveIT, software house israeliana che si occupa di protezione dei dati e gestione delle minacce interne alle reti aziendali. 05 novembre 2019

Proofpoint fa un nuovo acquisto: ObserveIT, società israeliana specializzata in rilevamento, analisi e prevenzione delle minacce. L’operazione di acquisizione sarà completata entro la fine dell’anno e fa seguito a quella primaverile di Meta Networks, che ha permesso a Proofpoint di rafforzare l’offerta di protezione del cloud e verifica degli accessi. Questa volta, invece, l’azienda di Sunnyvale, California, potrà ampliare le proprie funzionalità di Data Loss Prevention: attualmente già applicabili a posta elettronica, Casb (Cloud Access Security Broker) e dati memorizzati (data-at-rest), saranno estese anche agli endpoint.

L’idea è quella di combinare la tecnologia di ObserveIT per gli agenti endpoint con le capacità di analisi del rischio, classificazione delle informazioni, rilevamento delle minacce e intelligence di Proofpoint. La nuova piattaforma di Data Loss Prevention integrata fornirà un rilevamento in tempo reale delle interazioni anomale tra persone, dati, dispositivi e applicazioni, consentendo ai team di sicurezza di accorgersi se si stia verificando gestione non corretta dei dati su un dispositivo aziendale o in un'applicazione cloud (Office 365, email e altro).

Non è tutto: a Proofpoint interessa anche la soluzione di gestione e analisi delle minacce interne (insider threat management) di ObserveIT, che consente ai team di sicurezza di rilevare, investigare e prevenire potenziali incidenti causati da pericoli interni alle reti aziendali. Per esempio, l’utilizzo di dispositivi personali, collegati a reti non sicure, per l’accesso alla posta elettronica di lavoro o ad altre app che veicolano dati aziendali, o ancora il ricorso a servizi cloud non previsti dalle policy dell’IT.

"L'acquisizione di ObserveIT sottolinea l'impegno di Proofpoint nel fornire alle organizzazioni soluzioni di compliance e cybsecurity incentrate sulle risorse umane, capaci di proteggere ciò che conta davvero: le persone e i dati a cui hanno accesso, in un mondo che mette in primo piano il cloud, andando oltre il perimetro", ha commentato Gary Steele, Ceo di Proofpoint. "Difendere i dati richiede la capacità di rilevare i comportamenti rischiosi provenienti dall’interno e le attività sospette degli utenti, e di ridurre rapidamente i rischi su applicazioni cloud, email ed endpoint”.