Protetti dai batteri con il Dynabook Satellite Pro C50 Il nuovo notebook per il mercato business, disponibile in Italia da questo mese, si basa su processori Intel Core, ha display da 15,6” ed è dotato di un rivestimento in vernice antibatterica. Pubblicato il 08 luglio 2020 da Redazione

Mai come in questo periodo si sente parlare di igiene, sanificazione e disinfezione sia a livello personale sia per gli oggetti che tocchiamo o usiamo. Tra questi c’è ovviamente il portatile, a maggior ragione se nasce per un uso aziendale. Dynabook ha annunciato che il Satellite Pro C50, il nuovo notebook business disponibile da questo mese, sarà dotato di un rivestimento in vernice antibatterica.

Le superfici verniciate del Satellite Pro C50 sono trattate con una protezione speciale, che inibisce la crescita di microrganismi. Testato secondo il metodo Japanese Industrial Standard Z 2801:2010, il rivestimento ha dimostrato un’efficacia fino al 99,9%, garantendo che il notebook non diventi terreno fertile per i batteri, in qualunque situazione.

Il Satellite C50, definito dal produttore come il laptop più economico della gamma dynabook (non si conoscono ancora in prezzi), integra un display da 15,6 pollici e pesa poco più di 1,7 chilogrammi. Si basa sui processori Intel Core, offre Ram DDR4 da 8 GB e storage opzionale con SSD, e ha un’autonomia dichiarata di 12,5 ore. Una porta Usb Type-C offre opzioni di ricarica, connessione e visualizzazione, mentre l’Hdmi full-size, due porte Usb Type-A 3.0 e un lettore di schede MicroSD garantiscono ulteriore connettività per display e accessori. Non mancano il Wi-Fi 802.11 AC e il Bluetooth 4.2.