Pubblicati online i dati personali di 4,9 milioni di americani Su un forum di hacker è comparso un archivio contenente nomi, indirizzi, numeri di previdenza sociale, numeri di telefono sottratti ai registri elettorali dello Stato della Georgia. Pubblicato il 30 marzo 2020 da Redazione

I data leak che violano la privacy non sono attualmente il primo problema degli Stati Uniti, un territorio anch’esso alle prese con il dramma del covid-19. Ma gli hacker non si curano troppo dei fatti d’attualità, se non per sfruttarli a proprio vantaggio con truffe, phishing e malware. Dunque è notizia fresca la pubblicazione online di un archivio contenente dati e contatti personali di oltre 4,9 milioni di cittadini statunitensi: il database, comparso su forum frequentato da hacker, si riferisce ai registri degli elettori dello stato della Georgia e vi si trovano nomi e cognomi, numeri di previdenza sociale, indirizzi del domicilio, date di nascita e anche numeri di telefono.

Poiché la popolazione censita in Georgia è di 3,7 milioni di cittadini, parte dei dati riguarda persone decedute. La violazione è massiccia, anche se non paragonabile a quella da record dei server di Equifax, risalente al 2017, quando un mancato aggiornamento software permise il furto dei dati di 146 milioni di persone.

La scoperta del nuovo data leak si deve ai ricercatori di Under The Breach, sito che si occupa proprio di trovare e segnalare violazioni di questo genere. Ma chi è stato a rubare questi dati e chi li ha pubblicati? Non è chiaro se entrambe le malefatte siano opera di un’unica persona.

L’utente del forum di hacker, autore della pubblicazione, sostiene che i dati provengano da voters.cec.gov.ge, un portale governativo in cui i cittadini della Georgia possono verificare e aggiornare i propri dati di registrazione per il voto. Si ipotizza, quindi, che l’hackeraggio sia avvenuto attraverso il sito Web del portale o attraverso la relativa applicazione Android.