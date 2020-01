Qlik potenzia la Business Intelligence con gli alert di Ping La acquisizione di Qlik è RoxAI, software house autrice di Ping. Si tratta di un servizio di alert self-service e di automazione del flusso di lavoro, integrabile all’interno delle soluzioni di analytics e BI. Pubblicato il 30 gennaio 2020 da Redazione

Si chiama Ping, ma in questo caso non si tratta dell’omonimo comando utile per diagnosticare la latenza di una connessione di rete. Ping in questo caso è il software creato da RoxAI per aiutare le aziende a rendere più automatici i flussi di lavoro e più veloce la consultazione dei dati. Qlik, azienda specializzata in analytics e Business Intelligence, si è interessata a questo prodotto al punto da volerlo integrare nella propria offerta dopo aver acquisito la casa madre RoxAI.

Con Ping è possibile integrare all’interno delle soluzioni di analytics e Business Intelligence un sistema di alert automatizzato e self-service, che avvisa gli utenti di eventuali cambiamenti significativi nei dati. Questo si traduce in un risparmio di tempo e in una migliore visibilità sugli eventi degni di nota, da cui possono derivare insight o azioni immediate. Per esempio, relative al monitoraggio dei dipendenti aziendali, alle vendite di un prodotto oppure alle azioni compiute da un cliente su un sito di e-commerce o in negozio.

Integrati nella piattaforma di analytics di Qlik, gli alert di Pink possono inviare notifiche in varie modalità ( attraverso app per smartphone, email o canali social) e naturalmente è possibile definire i criteri che fanno scattare l’alert (i trigger). L’avviso riporta poi direttamente alla dashboard di riferimento, agevolando l’interpretazione dei dati.

Tutto questo, a detta di Qlik, può fare la differenza per le aziende perché consente di avere insight in tempo reale, anche se in quel momento l’applicazione di analytics o BI non è in esecuzione. “Il limite della maggior parte delle dashboard e delle applicazioni di analytics è che bisogna necessariamente accedervi per sapere cosa stia succedendo o cosa sia cambiato”, ha spiegato Mike Capone, Ceo di Qlik. “Ciò di cui abbiamo bisogno è l’integrazione del ciclo completo tra le modifiche ai dati, gli analytics, gli avvisi e le notifiche immediatamente inviate agli utenti o ad altri sistemi. La combinazione di Qlik Data Integration, Qlik Data Analytics e ora di RoxAI e Ping fornirà agli utenti un ciclo di intelligence in tempo reale che guida le azioni”.

RoxAI e la sua tecnologia erano già presenti nell’ecosistema Qlik, rispettivamente come partner e come soluzione accreditata da Trusted Extension Developer. Ora, alla luce dell’acquisizione, entro il mese di giugno Ping sarà proposto come soluzione interna all’offerta di Qlik e integrata con i Qlik Cloud Services.