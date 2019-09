Qualcomm abbraccia tutto il 5G, acquisizione nell’RFFE La società dei chip Snapdragon è ora la sola proprietaria di RF360 Holdings Singapore, avendo acquisito da Tdk la parte della joint-venture posseduta dalla società giapponese. L’investimento totale è di 3,1 miliardi di dollari. Pubblicato il 16 settembre 2019 da Redazione

Qualcomm si ingrandisce con l’acquisizione RF360 Holdings Singapore, grazie alla quale potrà potenziare l’offerta di tecnologie per il 5G. Ma RF360 era già parzialmente posseduta dal chipmaker californiano, essendo frutto di una joint-venture tra Qualcomm e Tdk Electronics, storica azienda giapponese specializzata in produzione di supporti magnetici e componenti elettronici. La parte di RF360 ancora in possesso di Tdk Electronics è stata valutata 1,15 miliardi di dollari, ma includendo l’investimento iniziale nella joint-venture la spesa totale del compratore ammonta a 3,1 miliardi di dollari.

I dipendenti della joint-venture lavoreranno ora per Qualcomm, ma in realtà una parte di loro già era inserita nel team dedicato alle tecnologie di RFFE.

Le tecnologie di RF360 permetteranno ora a Qualcomm di offrire soluzioni di Front-End Control Interface (RFFE) per il 4G e il 5G complete. Un primo esempio, già sul mercato, è lo Snapdragon 5G Modem-RF: un modem completo di antenna e amplificatori, filtri, multiplexer, sintonizzazione d’antenna, LNA e prodotti per la conversione e l’envelope tracking per il 5G sub-6 mmWave. “L’obiettivo di questa joint venture”, ha dichiarato il presidente dell’azienda, Cristiano Amon, “è quello di potenziare la proposta di soluzioni front-end di Qualcomm Technologies per permetterci di garantire un’offerta completa dedicata all’ecosistema mobile”.

Stando alle promesse, le soluzioni RFFE di seconda generazione, con supporto al 5G, permetteranno agli Oem di “progettare dispositivi 5G multimodali ancora più sottili, performanti ed efficienti nei consumi di batteria, su larga scala e rapidamente”. Aspettiamoci dunque, nei prossimi mesi, una nuova ondata di smartphone ancor più sottili, veloci nello scambio di dati e parsimoniosi nei consumi di batteria.