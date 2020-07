Qualcomm investe nella divisione digitale di Reliance Industries L’azienda, che metterà sul piatto 97 milioni di dollari, è solo l’ultima azienda di alto profilo a investire nell’indiana Jio Platforms, che controlla Reliance Jio, il più grande fornitore di telecomunicazioni del paese asiatico. Pubblicato il 14 luglio 2020 da Redazione

Qualcomm Ventures è diventato il più recente sostenitore di alto profilo dell’azienda indiana Jio Platform, la divisione digitale di proprietà di Reliance Industries, che ha raccolto oltre 15,7 miliardi di dollari nelle ultime 12 settimane da vari investitori, ai quali si è aggiunto la settimana scorsa anche Intel.

Domenica sera, Qualcomm ha dichiarato che investirà 97 milioni di dollari in Reliance Jio, controllata da Jio Platforms, per acquisire una partecipazione azionaria dello 0,15% "su base completamente diluita" nel principale operatore di telecomunicazioni indiano. L’azienda ha dichiarato che aiuterà Jio Platforms a "implementare infrastrutture e servizi 5G avanzati per i clienti indiani".

Jio Platforms, che compete con Bharti Airtel e Vodafone Idea, ha rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni indiano offrendo piani voce e dati a tariffa ridotta. Vanta quasi 400 milioni di abbonati e, in meno di quattro anni dalla sua nascita, è diventato il principale player nel secondo mercato Internet più grande del mondo. La posizione dominante come operatore di telecomunicazioni, mantenendo un Average Revenue Per User (Arpu, in italiano ricavi medi per utente) corrispondente a quelle dei suoi concorrenti, ha reso Jio Platforms molto allettante per una serie di investitori di alto profilo. Facebook, Silver Lake, General Atlantic, Intel sono alcune delle aziende che hanno investito nella società in un periodo di pandemia globale: è stato venduto il 25,24% del capitale dell'azienda.

La divisione di Reliance Industries gestisce anche una serie di servizi digitali, tra i quali lo streaming di musica, canali tv in diretta e film e programmi televisivi. All'inizio di questo mese, la società indiana ne ha aggiunto un nuovo: quello della videoconferenza.

“Jio Platforms ha guidato la rivoluzione digitale in India attraverso le sue vaste capacità digitali e tecnologiche. Come abilitatore e investitore, con una presenza di lunga data in India, Qualcomm vuole essere partecipe della visione di Jio, che intende rivoluzionare ulteriormente l'economia digitale dell'India ", afferma Steve Mollenkopf, amministratore delegato di Qualcomm.