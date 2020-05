Ransomware: quanto sono resilienti le aziende italiane? L'evoluzione dei cyber-attacchi nell'era del new normal e del lavoro intelligente e flessibile. Le migliori pratiche per difendersi. Se ne parlerà nel corso di un Webinar organizzato da The Innovation Group e promosso da Lutech e Dell Technologies il 27 maggio. Pubblicato il 20 maggio 2020 da Redazione

Purtroppo i crimini informatici sono come il nero, stanno bene un po’ con tutto. Anche in occasione dell’emergenza provocata dalla pandemia di Coronavirus, il cybercrime ha avuto i suoi spazi, aperti da individui e organizzazioni senza scrupoli, che hanno approfittato della situazione critica di molte aziende, istituzioni e infrastrutture per attaccare delicati repository di dati sensibili e provocando danni che, a causa delle circostanze particolari in cui si sono verificati e della carenza di personale e attenzione, potrebbero ancora oggi non essere del tutto stimati. Ma se in alcuni casi la frittata è ormai fatta, in tanti altri la ripresa potrebbe essere l’occasione per riappropriarsi del controllo totale dei dati aziendali, ridefinire le barriere e rimodulare gli strumenti.

“Proteggere dati e informazioni critiche per il business aziendale oggi è più che mai prioritario”, ha dichiarato Fabio Bucciarelli, Senior Security Advisor di Lutech, “Tra tutte le forme di attacco, il Ransomware, che ha l’obiettivo primario di estorcere denaro a fronte di un vero e proprio sequestro di informazioni vitali, è sempre più mirato, evoluto e distruttivo. Mascherando ad arte l’origine delle incursioni, le nuove minacce mettono in discussione l’approccio tradizionale alla cybersecurity, coinvolgendo anche le infrastrutture di backup e data recovery, troppo spesso non sufficientemente protette”.

“In un contesto spesso ibrido e multicloud come quello attuale”, gli fa eco Emiliano Campagnoli, Data Protection Solution Presales System Engineer di Dell Technologies, “non è facile assicurare una protezione efficace per infrastrutture, sistemi, applicazioni e dati”.

Se vi state chiedendo qual è l’approccio di cybersecurity più innovativo ed efficace per proteggere la vostra azienda, e come tutelare dati e dipendenti in condizioni di smart working estremo, sicuramente vi sarà utile iscrivervi e partecipare al Webinar:

“ALLERTA RANSOMWARE: SEI PRONTO A RIPARTIRE?”, organizzato da The Innovation Group in collaborazione con Lutech e Dell Technologies per il prossimo 27 maggio 2020 dalle 11.30 alle 12.30.

Durante l’evento, Fabio Bucciarelli ed Emiliano Campagnoli, coadiuvati da Elena Vaciago, Associate Research Manager di The Innovation Group nonché esperta di Cybersecurity, analizzeranno come stanno evolvendo gli attacchi Ransomware e descriveranno le Best Practice più recenti per contrastarli e ripartire in piena sicurezza.

Ecco il programma completo del Webinar, che naturalmente ospiterà anche una sessione di domande e risposte da parte del pubblico:

- Cyber resilience: qual è il livello di maturità delle aziende italiane;

- L’evoluzione degli attacchi Ransomware e dei Data Breach;

- I sistemi di sicurezza che blindano il dato e assicura la continuità del business;

- La gestione di un attacco ransomware e il corretto recovery dei dati;

- La ripartenza dopo un attacco ai sistemi di backup;

- La gestione della crisi e l’applicazione dell’analisi forense;

- Il data recovery GDPR compliant.