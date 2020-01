Reazione pronta e scalabilità con i gateway di Check Point La nuova gamma Fast Track Network Security include cinque modelli, destinati ad aziende piccole, medie o grandi. Tutti promettono un’estrema scalabilità e capacità di bloccare gli attacchi di ultima generazione. Pubblicato il 23 gennaio 2020 da Redazione

La sicurezza informatica per le aziende è un grattacapo, notoriamente. Secondo Check Point Software Technologies, esistono soprattutto tre questioni problematiche: i processi di cybersicurezza sono troppo complessi e frammentari; le tecnologie adottate non riescono a fronteggiare gli attacchi più evoluti; se l’azienda cresce, non si riesce a far “scalare” adeguatamente e rapidamente gli strumenti di sicurezza. Per risolvere questi tre problemi Check Point ha presentato una nuova offerta di soluzioni chiamata Fast Track Network Security e comprensiva di cinque gateway, di cui quattro destinati alle piccole o medie imprese e uno alle grandi aziende e ai gestori di data center.

Nel dettaglio, i nuovi prodotti sono il 3600 Quantum Security Gateway (adatto alle filiali d’azienda, garantisce prestazioni fino a 1500 Mbps), il 6200 Quantum Security Gateway (per piccole imprese, fino a 2500 Mbps), il 6600 e il 6900 Quantum Security Gateway (per le medie imprese, con un massimo di 7,6 Gbps) e infine il 16000 gateway Quantum Turbo Hyperscale (adatto alle infrastrutture di grandi aziende e provider, con prestazioni fino a 17,6 Gbps).

Al di là delle differenze di prestazioni, i cinque i gateway hanno in comune la presenza della tecnologia Zero-Day SandBlast (protegge reti, dispositivi desktop e mobili dagli attacchi che sfruttano vulnerabilità non ancora note), il supporto dell’intelligence sulle minacce del ThreatCloud e l’ultima versione del software R80 (la numero 40). Check Point sottolinea come questi gateway garantiscano la massima scalabilità.

“Il principio alla base di Fast Track Network Security è semplice”, spiega Itai Greenberg, vicepresidente product management e product marketing di Check Point. “Consente alle aziende di implementare le principali capacità di prevenzione delle minacce in tutti i punti della propria infrastruttura e di poter scalare la sicurezza, quasi all'infinito, in base alle esigenze. Inoltre, accelera notevolmente l'efficienza delle operazioni di sicurezza. Ciò consente alle aziende di prevenire e bloccare anche gli attacchi più avanzati, prima che possano interrompere l'attività” .