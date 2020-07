Record per le app Android e iOS: installate 38 miliardi nel Q2 In tutto il mondo, tra aprile e giugno 2020, sono state scaricate 37,8 miliardi di applicazioni, con una crescita di oltre il 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Google Play da solo vale il 34,9%, con oltre 28 miliardi di download. Pubblicato il 20 luglio 2020 da Redazione

Un trimestre da record per le app Android e iOS: tra aprile e giugno 2020 ne sono state scaricate quasi 38 miliardi, con un incremento del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 (circa 29 miliardi). A rivelarlo il “Q2 2020 Store Intelligence Data Digest”, l’ultimo report di Sensor Tower, dal quale risulta che i download dell’App Store sono cresciuti del 22,6% arrivando a 9,1 miliardi, mentre sono state oltre 28 miliardi le applicazioni scaricate da Google Play, con un incremento del 34,9 per cento.

Zoom è l’app più gettonata sia per iOS che per Android: ha superato i 300 milioni di installazioni. Un risultato eguagliato solo altre tre volte, ovvero da Pokémon Go (terzo trimestre 2016) e TikTok (nel primo e nel secondo trimestre 2020). Anche dal punto di vista geografico, è l'app numero uno su entrambe le piattaforme sia per quanto concerne gli Stati Uniti sia l’Europa.

Sull'App Store è record per Zoom: nel secondo trimestre 2020 ci sono stati quasi 94 milioni di download, che le hanno fatto superare il primato di TikTok, che nei primi tre mesi dell’anno era arrivato a 67 milioni. Nella top five dello store di Apple, dopo Zoom e TikTok, troviamo YouTube, Instagram e Facebook.

Su Google Play, le installazioni di Zoom sono andate ben oltre i 200 milioni, con un incremento del 200 per cento: una cifra notevole, ma non sufficiente a spodestare TikTok dal trono. Sullo store di Google la graduatoria è leggermente diversa: dopo TikTok e Zoom, ci sono Facebook, WhatsApp, Aarogya Setu (un’app specifica dell’India)

Nel secondo trimestre del 2020, secondo il report di Sensor Tower, la pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto sull'ecosistema delle app. Categorie come Education e Health & Fitness hanno registrato enormi incrementi e il numero di app aziendali (categoria Business) scaricate è stato di gran lunga maggiore rispetto ai massimi precedentemente raggiunti. Per contro le applicazioni legate ai viaggi e allo sport hanno sofferto parecchio, vista l’impossibilità di muoversi e le successive restrizioni, e anche l’abolizione degli eventi sportivi.