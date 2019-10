Red Hat semplifica la vita agli sviluppatori con OpenShift 4.2 La nuova versione della piattaforma di orchestrazione, basata su tecnologia Kubernetes, introduce funzionalità di automazione e semplificazione dell’esperienza d’uso per chi sviluppi applicazioni basate su container. Pubblicato il 21 ottobre 2019 da Redazione

RedHat tira fuori dal cassetto qualche novità per gli sviluppatori di applicazioni che utilizzano i container e che si rivolgono alla piattaforma di orchestrazione Kubernetes. O meglio a OpenShift, l’edizione di Kubernetes proposta da RedHat e indirizzata a soddisfare le esigenze di sviluppo software, distribuzione e scalabilità delle aziende. La nuova versione 4.2 di OpenShift introduce alcuni miglioramenti in fatto di automazione e semplificazione dell’esperienza d’uso.

Debuttano, innanzitutto, funzionalità che automatizzano la configurazione e la gestione degli ambienti Kubernetes, riducendo quindi il livello di competenza tecnica richiesta agli sviluppatori. OpenShift, inoltre, si arricchisce di alcuni servizi “pronti all’uso” per attività di service mesh, esecuzione serverless e CI/CD (continuous integration/continuous delivery). OpenShift Service Mesh, basato sui progetti Istio, Kiali e Jaeger, permette di semplificare lo sviluppo, la distribuzione e la gestione di applicazioni basate su microservizi; OpenShift Serverless, basato su Knative e disponibile in Technology Preview, aiuta a ridurre i costi eseguendo applicazioni che possono essere scalate fino a zero pur rimanendo reattive alle richieste degli utenti, con la possibilità di scalare nuovamente verso l’alto in caso di bisogno; OpenShift Pipelines, infine, esegue ogni passo della pipeline CI/CD all’interno di uno specifico container, permettendo ad ogni step di scalare in modo indipendente. Quest’ultima funzionalità è al momento disponibile in versione di anteprima (developer preview).

Un’altra novità è uno strumento chiamato CodeReady Containers, che consente agli sviluppatori di installare su un computer portatile un ambiente OpenShift pre-costruito. Diventa, quindi, possibile lavorare su nuove applicazioni impiegando risorse locali, per poi spostare in un secondo momento il progetto su un ambiente OpenShift completo.

La versione 4.2 promette anche installazioni semplificate, automatizzate e più rapide della OpenShift Container Platform su diversi cloud pubblici, come Aws, Azure e Google Cloud Platform, nonché su cloud privati come OpenStack. Red Hat mette a disposizione dei clienti anche nuovi strumenti di migrazione utili per passare facilmente da OpenShift 3 a 4, mentre nuovi driver Csi (Container Storage Interface) aiutano i fornitori di storage indipendenti di collegarsi all'ecosistema Kubernetes.