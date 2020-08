Reti al sicuro grazie all’approccio air gap di Acronis Con una riduzione netta della superficie di attacco e standard di sicurezza molto elevati, Cyber Backup SCS Hardened garantisce la massima continuità operativa dei sistemi critici e la protezione totale di dati e risorse. Pubblicato il 11 agosto 2020 da Redazione

Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition è una soluzione per il backup dell'immagine completa del disco ed è progettata specificamente per l’air gap, ovvero con un approccio che assicura il massimo della sicurezza a una rete di computer isolandola fisicamente dalle altre, come l’Internet pubblico o qualsiasi altra rete locale non protetta.

Avvalendosi dello stesso codebase di Acronis SCS, una soluzione certificata DoDIN Apl (un elenco di prodotti approvati dalla divisione DoDIN del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti), offre la protezione completa delle risorse e dei dati critici di ambienti altamente sensibili, che offrono servizi di sicurezza nazionale, industriale e finanziaria, inclusi i siti per i test delle armi, laboratori di sviluppo, simulatori per addestramento, dispiegamento di elementi militari, sistemi Scada per monitoraggio e raccolta dei dati nonché di controllo industriale e molto altro.

Senza integrazione né connessione in uscita a servizi online, Acronis Cyber Backup SCS Hardened Edition riduce drasticamente la superficie di attacco di qualsiasi ambiente, limitando il tempo dedicato dai team IT ai falsi avvisi e alle mancate comunicazioni in uscita, problematiche comuni quando si utilizza una soluzione non rafforzata in una rete air gap. A garanzia della massima entropia, integra crittografia e generazione di chiavi Rsa con convalida Federal Information Processing Standard (Fips), oltre al metodo Intel basato su hardware per la generazione di numeri casuali. La soluzione è già certificata Common Criteria ed è in corso la certificazione Fips 140-2.

"Oggi le aziende sono perfettamente consapevoli della pericolosità e complessità del panorama delle minacce. Soprattutto per quelle che operano in contesti riservati o che trattano dati sensibili, la sicurezza non è solo importante, è imprescindibile", commenta Serguei "SB" Beloussov, fondatore e Ceo di Acronis. "La nuova soluzione rafforzata offre a queste organizzazioni le consolidate capacità di cyber protection per le quali è nota Acronis, con miglioramenti mirati della sicurezza informatica che garantiscono la protezione di tutti i carichi di lavoro".

La soluzione fornisce protezione completa alle risorse, garantisce tempestività al processo decisionale sul campo, mantiene operativi i sistemi anche in presenza di un guasto hardware, riduce al minimo i tempi di ripristino, assicura la flessibilità necessaria per ripristinare nei dispositivi immagini uniche e standardizzate tramite un supporto di avvio, e consente agli utenti di creare, testare, distribuire e proteggere sistemi integrati complessi da un'unica console di gestione.