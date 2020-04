Reti aziendali protette con la soluzione di Zyxel e McAfee La partnership tra le due aziende nasce con lo scopo di offrire una soluzione di sicurezza dedicata alle piccole e medie imprese. Zyxel ha anche ampliato la serie di firewall ATP. Pubblicato il 28 aprile 2020 da Redazione

Zyxel Networks e McAfee hanno avviato una collaborazione per mettere a disposizione di piccole e medie imprese un sistema completo di sicurezza. L'integrazione della soluzione antimalware di McAfee nelle gamma di firewall ATP, serie di fascia alta del portfolio Security di Zyxel, fornisce alle Pmi il rilevamento del malware nonché prestazioni di sicurezza e web filter avanzati per ogni singolo dispositivo.

Zyxel ha anche ampliato la serie Firewall Advanced Threat Protection introducendo i modelli ATP100W e ATP700: due soluzioni all-in-one, che integrano una cloud-based sandboxing, con l’aggiunta di nuovi livelli di sicurezza per rilevare e bloccare minacce note e sconosciute. I firewall ATP, che utilizzano la versione del firmware ZLD 4.5 o successive, offrono tre modalità per eseguire le scansioni anti-malware: Express, Stream e ibrida. La prima sfrutta un database cloud basato sull'intelligenza artificiale e in continua espansione, mentre quella Stream usa un database basato su firma per fornire una scansione locale approfondita e dettagliata. La nuova modalità ibrida combina le due funzioni per offrire la massima copertura di sicurezza con una più ampia e approfondita scansione.

“Per la maggior parte delle Pmi, disporre di una soluzione antimalware aggiornata è la chiave per proteggere dati e business dalle ultime minacce informatiche”, commenta Nathan Yen, AVP della Gateway Business Unit di Zyxel. “La nostra nuova famiglia di prodotti ATP offre una security completa e flessibile. Durante questo periodo difficile, possono concentrarsi sulla gestione della propria attività, consapevoli che la propria rete è sicura, efficiente e flessibile".