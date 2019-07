Ricoh acquisisce DocuWare, passo avanti nella gestione documentale Pubblicato il 03 luglio 2019 da Redazione

La dimensione “digitale” avanza anche all’interno delle aziende, che alla carta affiancano sempre di più processi dematerializzati. Per questo alcuni vendor specialisti della stampa sono diventati anche specialisti di gestione documentale e per questo Ricoh ha scelto di proseguire su tale strada con una nuova acquisizione: DocuWare. Società tedesca con sedi in Germania e negli Stati Uniti, DocuWare si occupa di software di automazione dei flussi di lavoro e di document management, includendo nell’offerta una soluzioni fruibili on-premise o via cloud (anche da app mobile), dedicate a documenti amministrativi, alla fatturazione, alle risorse umane, a marketing e vendite e alla conformità al Gdpr.

Questa offerta, veicolata da una rete di 600 partner, è finora stata adottata da 12mila clienti in 90 Paesi del mondo. Con Ricoh la società tedesca ha una consolidata collaborazione, che sfocerà nell’annunciata acquisizione entro l’estate, una volta ottenuto il via libera dei garanti della concorrenza di Germania ed Austria e una volta completate le procedure previste. DocuWare non scomparirà, bensì opererà come sussidiaria di Ricoh. Gli attuali presidenti, Michael Berger e Max Ertl, manterranno la carica.

“Il nostro obiettivo è rafforzare l’offerta dedicata alle aziende che vogliono realizzare ambienti di lavoro digitalizzati”, ha commentato David Mills, corporate senior vice president di Ricoh. “C’è una forte richiesta da parte dei nostri clienti di massimizzare il valore dei documenti e dei contenuti aziendali per supportare la crescita del business. L’accordo con DocuWare, leader nel mercato dei content services basati sul cloud, rappresenta un passo molto significativo per riuscire a soddisfare sempre meglio queste esigenze. Ora siamo in grado di fornire ulteriori funzionalità agli attuali clienti e alle aziende che ci sceglieranno in futuro”.

La sinergia tra le due offerte, quella di Ricoh e quella di DocuWare, andrà nella direzione di permettere ai clienti di ridurre sia i costi sia i tempi di gestione dei processi documentali. La tecnologia Ricoh Smart Integration permette ai software di DocuWare si interfacciarsi con i dispositivi multifunzione della serie IM C. “Ci impegniamo a mantenere ed espandere il programma di partnership già in essere e a investire nello sviluppo di nuovi prodotti”, ha assicurato Mills.