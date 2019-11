Rodolfo Falcone passa da ServiceNow a Red Hat Gianni Anguilletti resta in azienda con l’incarico di vice president per l’area mediterranea, mentre Falcone diventa country manager per l’Italia. Pubblicato il 11 novembre 2019 da Redazione

Red Hat cambia direzione: in Italia si farà guidare da un nuovo country manager, Rodolfo Falcone. Quello di Falcone è un nome molto noto nell’ambiente Ict, considerando i suoi rapidi passaggi da una società all’altra. Nella carriera del manager ci sono ruoli da dirigente in aziende focalizzate sulla sicurezza informatica, come quello di amministratore delegato di Security Reply (società del gruppo Reply specializzata in servizi di sicurezza gestita) e d country manager italiano di Trend Micro e poi di CheckPoint Software.

Nel 2014 aveva lasciato quest’ultima poltrona per assumere l’analogo incarico in CommVault, società specializzata in backup e protezione dei dati, ma dopo soli tre anni era passato a ServiceNow in un ruolo sostanzialmente equivalente, quello di Mediterranean area vice president e country leader per l’Italia.

Gianni Anguilletti, già country manager di Red Hat diventato dallo scorso marzo anche regional director per l’area mediterranea, resta in azienda con l’incarico di vice president per l’area mediterranea. Di certo l’azienda sinonimo di open source attraversa un momento particolare della propria storia, in conseguenza alla recente acquisizione da parte di Ibm e delle integrazioni che ne deriveranno.