Ryzen Pro 4000, ecco la risposta di Amd ai vPro di Intel La nuova serie di processori Amd per portatili business, i primi su architettura Zen 2 a 7nm, promette nuove funzionalità di sicurezza e grandi miglioramenti in termini di prestazioni. 08 maggio 2020

Amd ha annunciato la disponibilità, a livello globale, dei primi processori per notebook x86 a 7nm in ambito business, ovvero la famiglia Ryzen Pro 4000. A detta dell’azienda questi chip offrono nuove funzionalità di sicurezza e consistenti miglioramenti nella durata della batteria, e si presentano come diretti concorrenti della serie vPro di Intel. Amd afferma che la nuova serie mira a creare un "nuovo standard per i moderni pc aziendali". La nuova famiglia comprende tre modelli - Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U e Ryzen 3 Pro 4450U - che sono i primi processori dell’azienda basati sull’architettura Zen 2 a 7nm.

Il Ryzen 7 Pro 4750U ha otto core, 16 thread, una velocità base di 1,7 GHz che si spinge fino 4,1GHz. Amd afferma che è il processore più veloce per notebook aziendali ultrasottili con prestazioni multi-thread fino al 33% migliori se confrontate con quelle della concorrenza. Si distingue anche dal punto di vista dell’efficienza energetica, con prestazioni complessive migliorate fino al 37% nelle applicazioni di Microsoft Office, rispetto alla generazione precedente.

Il Ryzen 5 Pro 4650U mette a disposizione 6 core e 12 thread, con frequenze che spaziano dai 2,1 GHz fino ai 4 GHz, mentre il Ryzen 3 Pro 4450U è equipaggiato con 4 core e 8 thread e può raggiungere una frequenza massima di 3,7 GHz.

Sul fronte delle tecnologie legate alla sicurezza offrono diverse soluzioni. Tra queste Amd Pro Technologies, con un approccio multi-layer che integra difese a tutti i livelli, dal silicio al sistema operativo e alle funzionalità di sicurezza a livello di sistema. Inoltre abbiamo Amd Memory Guard, in esclusiva per i processori Amd Ryzen Pro, che consente di abilitare la protezione di dati e identità, e Amd Pro Business Ready, che assicura alle aziende 18 mesi di stabilità software pianificata e 24 mesi di disponibilità pianificata

I notebook aziendali di Hp e Lenovo basati sui processori Ryzen Pro serie 4000 dovrebbero essere disponibili in tutto il mondo a partire dalla prima metà del 2020. Si parla degli Hp ProBook 445 G7 e 455 G7, che si affiancano al 435 G7, e dei Lenovo ThinkPad (T14 e T14s Gen 1, X13 Gen 1, L14 e L15 Gen 1).