Salesforce acquisisce Tableau per 15,7 miliardi di dollari L’azienda continuerà a operare come marchio indipendente dalla sede di Seattle. L’operazione, saldata interamente in azioni, dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre. Pubblicato il 10 giugno 2019 da Redazione

La data visualization di Tableau entra a far parte della famiglia di Salesforce. Il colosso del Crm ha annunciato l’acquisizione di uno dei nomi simboli dell’analisi delle informazioni di business, all’interno di un’operazione da 15,7 miliardi di dollari di valore al netto della liquidità. Una transazione che sarà liquidata interamente in azioni (1,103 azioni di Salesforce per una di Tableau) basandosi sul valore di mercato alla chiusura delle contrattazioni di venerdì scorso. La cifra messa sul piatto dall’azienda fondata da Marc Benioff rappresenta un premio di oltre il 42 per cento rispetto all’ultima valutazione di Tableau. In seguito all’acquisizione, che dovrebbe completarsi entro la fine di ottobre 2019, la società di analytics continuerà a operare come realtà indipendente, mantenendo il marchio attuale e la sede di Seattle. La piattaforma supporterà ancora tutti i prodotti Crm non Salesforce.

Non si verificherà nessun cambio nemmeno al vertice, con Adam Selipsky che continuerà a operare come amministratore delegato. Tableau può contare su oltre 86mila clienti fra cui Verizon e Netflix e su una community di un milione di persone. Secondo quanto comunicato da Saleforce, la transazione dovrebbe aumentare il fatturato per l’anno fiscale 2020 di una cifra compresa tra i 350 e i 400 milioni di dollari. L’utile per azione non-Gaap dovrebbe ridursi all’interno di una forchetta fra i 37 e i 39 centesimi, portando l’Eps totale a 2,51-2,53 dollari.

“I dati rappresentano le fondamenta della trasformazione digitale e l’aggiunta di Tableau aumenterà le nostre capacità di garantire il successo dei clienti grazie a una vista unificata e molto potente su tutti i dati degli utenti”, ha commentato il co-Ceo di Salesforce, Keith Block. A livello di prodotto, gli strumenti di analisi di Tableau verranno certamente integrati con le capacità di intelligenza artificiale di Salesforce Einstein, per consentire alle imprese di sfruttare ancora meglio le potenzialità delle informazioni di business.

Sembra che i colossi del cloud abbiano deciso di scommettere una volta in più sulle soluzioni di analytics. La notizia dell’acquisizione di Tableau arriva a distanza di pochi giorni da un’operazione molto simile condotta da Google. La scorsa settimana Big G ha rilevato Looker, che sviluppa applicazioni per la modellazione dei dati e per la Business Intelligence destinate a mercati verticali o a funzioni aziendali differenti. La tecnologia di Looker è compatibile con database di Amazon Web Services, Ibm, Snowflake e altri player (Google compresa).

La mossa di Salesforce è da leggere anche in chiave “anti Microsoft”. Il nome della società guidata da Benioff e Block era emerso nel 2016 come uno dei probabili acquirenti del social network professionale, passato poi nelle mani di Redmond per 26,2 miliardi di dollari. Tableau si occupa di un mercato diverso, ma la sua tecnologia andrà a contrastare la suite Power Bi di Microsoft, uno degli strumenti di Business Intelligence più utilizzati dalle aziende.